В Одесі частково обрушився чотирьохповерховий житловий будинок №10 по вул. Ясна (район Французького бульвару), є постраждалий.

Про це повідомляє місцеве видання “Думська”.

Як відомо, 10 червня о 03:09 обвалилася права частина фасаду. Пошкоджено декілька квартир, у яких проживало 24 людини.

Внаслідок інциденту постраждав чоловік. У нього рвана рана ноги.

Рятувальники евакуювали з будівлі усім мешканців. В мерії зазначають, що в списку аварійних будинок не значився.

Будинок є пам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення під назвою “дім Бєляєвої”. Побудований в 1912 році за проєктом архітектора Адольфа Мінкуса.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, у будівлі на вул. Ясній через обвалення пошкоджено газову трубу. Роботи з розбору будівельних конструкцій не починалися у зв’язку з наявністю в повітрі запаху газу.

Уламки обваленого будинку розчавили припаркований поруч з будинком автомобіль Mercedes, який належить жінці, яка проживає в будинку навпроти.

За попередніми висновками фахівців, причина обвалення – комплексна. В цьому інциденті свою роль зіграли і витік води, і порушення, допущені мешканцями під час ремонту квартир.

Заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовських розповіла: “Попередньо причиною могла бути самовільна реконструкція в квартирі на четвертому поверсі. На дерев’яних перекриттях залита бетонна плита. Буде замовлена ​​експертиза, яка визначить причину обвалення. У лютому до нас зверталися мешканці, які повідомили, що у них з’явилися тріщини на першому поверсі. ЖКС “Фонтанський” встановив маяки, які до сьогоднішнього дня були в нормальному стані. ЖКС звертався в управління охорони культурної спадщини з проханням обстежити будинок і вжити заходів “.

За словами Мостовських, 11 осіб відселено до табору “Одесміськелектротранс” “Мрія”, інші будуть жити у родичів, друзів та знайомих.