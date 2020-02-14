Про це повідомляє видання Variety.
У ролику актор Роберт Паттінсон постає в образі головного героя кінострічки. У відео можна розглянути елементи костюма Бетмена, зокрема маску, яка частково закриває обличчя актора.
На відео накладено червоний фільтр.
В якості фону грає тематична музика, створена композитором фільму Майклом Джаккіно (“Доктор Стрендж”, “Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія”).
Ролі у стрічці також дісталися Зої Кравіц, Енді Серкісу, Полу Дано.
Фільм вийде в прокат 25 червня 2021 року.
- У січні актор Джеффрі Райт, якого затверджено на роль комісара Джима Гордона в новому фільмі “Бетмен”, заявив про початок фільмування картини про цього супергероя.