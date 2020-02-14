Про це повідомляє видання Variety.

У ролику актор Роберт Паттінсон постає в образі головного героя кінострічки. У відео можна розглянути елементи костюма Бетмена, зокрема маску, яка частково закриває обличчя актора.

На відео накладено червоний фільтр.

В якості фону грає тематична музика, створена композитором фільму Майклом Джаккіно (“Доктор Стрендж”, “Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія”).

Ролі у стрічці також дісталися Зої Кравіц, Енді Серкісу, Полу Дано.

Фільм вийде в прокат 25 червня 2021 року.