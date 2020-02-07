В інтернеті з'явилися перші кадри зі зйомок фільму "Матриця-4".

Фотографії були опубліковані на сторінці Keanu Planet в Twitter.

Раніше повідомлялося, що зйомки четвертої частини легендарного фільму проходять в Сан–Франциско.

Режисером фільму є Лана Вачовскі, а роль Нео знову виконає Кіану Рівз.

Крім того, в картині знову з’являться зірки попередніх фільмів Кері–Енн Мосс (Трініті) і Джада Пінкетт–Сміт.

На даний момент сюжет нової частини саги тримається в секреті. Однак, Кіану Рівз в образі Нео відійшов від попереднього образу в чорному плащі і виглядає як звичайна людина.

Перші три частини – “Матриця” (1999), “Матриця: перезавантаження” (2003) і “Матриця: революція” (2003) зібрали разом понад 1,6 млрд доларів у світовому прокаті. Всі три були зняті Ланою і Ліллі Вачовські.

Франшиза “Матриці” є однією з найбільш успішних в історії кінематографа.