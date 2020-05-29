У Броварах (Київська область) сьогодні вранці влаштували масові стрілянину і зіткнення. Правоохоронці затримали 10 осіб.

Про це повідомив директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ (МВС) Артем Шевченко в Twitter.

“Масові затримання зловмисників і вилучення зброї в Броварах після ранкових сутичок і стрільби”, – написав він і вистава фото.

Масові затримання @police_kyiv_obl зловмисників і вилучення зброї у Броварах після ранкових сутичок і стрілянини. pic.twitter.com/s8wd6bYFSt — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) May 29, 2020

Пізніше в поліції повідомили, що за попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з’ясовується.

“Повідомлення про стрілянину на одній з вулиць міста Бровари по спецлінії 102 надійшло сьогодні, 29 травня, о 7.15 ранку. Працівники місцевої поліції оперативно відреагували і вже за одну хвилину прибули на місце події, де затримали 10 осіб зі зброєю. Їх доставили до Броварського відділку поліції”, – йдеться в повідомленні.

Затриманими виявилися люди, які прибули з інших регіонів України. Зараз проводять огляд місця події, встановлюють інших учасників, обставини та причини інциденту.

На місці події правоохоронці вилучили зброю, наразі встановлюють її належність.

Справу відкрили за ч.4 ст. 296(хуліганство) ККУ. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що перестрілка в Броварах – це відгомін корупції визначення квот перевізників, залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень.

“Перестрілка вранці в Броварах – відгомін корупції визначення квот перевізників, залучення банд в боротьбі за маршрути перевезень. Будемо лікувати! 10 затриманих вже, масові затримання тривають. Виконавчі органи Києва та області зобов’язані – у вас… прогнило”, – написав він.