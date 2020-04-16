На Донбасі в результаті обміну утримуваними особами були звільнені 20 українців.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Звільнені громадяни України, які утримувалися на тимчасово окупованій території Донецької області:

1. Алакоз Олександр (цивільний)

2. Гриненко Микола (військовий)

3. Ілюхін Микола (цивільний)

4. Карась Володимир (правоохоронець)

5. Костєв Євген (цивільний)

6. Помеляйко Олександр (цивільний)

7. Садовський Олександр (цивільний)

8. Сірик Вадим (цивільний)

9. Шайда Віктор (військовий)

Звільнені громадяни України, які утримувалися на тимчасово окупованій території Луганської області:

1. Желдак Віталій (цивільний)

2. Можаєв Валентин

3. Міронич Сергій

4. Полозов Микола (цивільний)

5. Попова Алевтина (цмвільна)

6. Русинів Сергій (цивільний)

7. Сливка Іван (цивільний)

8. Сливка Олександр (цивільний)

9. Табачний Олександр (цивільний)

10. Штиль Олександр (цивільний)

11. Яковенко Олександр (цивільний)

При цьому омбудсмен Людмила Денисова в своєму телеграм-каналі докладніше розповіла про кількох українців, які були звільнені з полону.

Зокрема, військовий Віктор Шайда потрапив в полон і утримувався бойовиками з 2019 року.

Віктор Желдак був “засуджений” так званим Верховним судом ЛНР і незаконно утримувався в Слов’яносербської виправної колонії в Луганській області.

Алекснадр Тютюновий є ветераном МВС України та інвалідом, потрапив в полон в 2019 році.

Звільнена Алевтина Попова була “засуджена” терористами за “державну зраду” і незаконно утримувалася в окупованому Луганську з 2018 року.

Сергій Русинів є наймолодшим з українців, яких звільнили з полону. Він незаконно утримувався бойовиками на окупованих територіях з 2018 року за те, що закликав до єдності України і засуджував діяльність терористів “ЛНР” в соціальних мережах.