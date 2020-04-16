Поліцейські оголосили про підозру жителю села Старі Соколи Київської області в ненавмисному підпалі лісу в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ в Facebook.

“Поліція Київщини оголосила про підозру ще одному палію, з вини якого сталася чергова пожежа в зоні ЧАЕС. Ним виявився 37-річний житель села Старі Соколи”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що чоловік спалював сміття, після чого висипав залишки багаття за село на суху траву. В результаті сталося загоряння сухого настилу. Після цього вогонь перекинувся на лісову територію, а потім в Зону відчуження.

При цьому в поліції підкреслюють, що саме з вини чоловіка вогнем була знищена рослинність і мікроорганізми в Дитятковського лісництві.

“Зловмиснику загрожує сплата штрафу від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вдень 4 квітня ДСНС отримала сигнал про те, що в зоні відчуження в районі Чорнобильської АЕС поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.