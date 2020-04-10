Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновіл у справах протестів на Майдані.

Про це Аваков написав на своїй сторінці в Facebook.

Міністр звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.

“Ви наплювали на конфлікт інтересів як керівник ДБР і інспірували справу проти Тетяни Чорновіл – особистого ворога Януковича. Справи немає, є тільки ваша жага помсти. Це неприпустимо”, – написав Аваков.

Водночас міністр заявив, що “непідсудних в Україні немає і бути не повинно”, однак те, що відбувається в відношенні Чорновіл – “неадекватно і ганебно”.

“Мені соромно, що всі ми допустили таку дію проти Чорновіл як сьогодні… Так, Таня така – вона лазить через паркани і говорить те, що думає – не добираючи слів… і за це, як доросла людина відповідає. І нормально – але карати Таню підлістю не можна”, – пише Аваков.

При цьому глава МВС також додав, що ДБР може прийти до нього, оскільки в лютому 2014 роки сам Арсен Аваков теж був присутній на Майдані.

“Я такий же як Таня – приходьте до мене, чекаю. Спробуйте. А краще підіть до біса з держслужби, або до Януковича назад”, – написав міністр.