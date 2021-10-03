Про це у Facebook розповіла журналістка, головна редакторка “Слідства.Інфо” Анна Бабинець.

За її словами, журналісти-розслідувачі підготували показ фільму про офшорний бізнес президента Володимира Зеленського та його зв’язок із олігархом Ігорем Коломойським. Прем’єра мала відбутися у Малій Опері.

“За кілька годин до показу фільму “Офшор 95” директор “Малої опери” Олексій Прасол подзвонив нам і сказав, що показу не буде”, – розповіла Бабинець.

Як повідомила журналістка, директор спочатку заявив, що фільм не покажуть, а після заявив про раптовий ремонт електромережі та відсутність світла. Бабинець поїхала це перевірити й з’ясувала, що жодних робіт у будівлі не відбувається.

“Однак постери з нашим фільмом із приміщення познімали, працівникам сказали, що короткий день – опера закривається о 17:00. Олексій сказав мені телефоном, що нічого не знає про наш фільм і кинув слухавку. Угода у нас укладена, локація оплачена. До прем’єри – 5 годин, у нас зареєстровано майже 250 людей”, – написала журналістка.

#Букви намагаються зв’язатися телефоном із Малою Оперою, проте зв’язок наразі відсутній.