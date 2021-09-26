Депутатка Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань охорони здоров‘я і соціальної політики Марина Порошенко завела акаунт у соціальних мережах Instagram та Facebook.

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В акаунтах Марини Порошенко в Instagram та Facebook з’явився перший допис. Він присвячений чоловіку – Петру Порошенку, який сьогодні, 26 вересня, святкує 56-ий день народження.

Зокрема, Марина Порошенко показала, який сюрприз її сім’я приготувала для п’ятого президента та лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка. За її словами, приготування до свята сім’я розпочала ще два тижні тому, адже хотіли подарувати імениннику емоції.

“Наша пам’ятна зустріч, коли проводжала Петра Олексійовича до армії, незабутні миті народження наших дітей, той день, коли він, поклавши руку на Конституцію та Пересопницьке Євангеліє, складав присягу на вірність нашій великій європейській країні. Та зимова ніч, коли десятки тисяч українців на Софійській площі вітали створення Єдиної Помісної Церкви України, моменти, коли на світ з’явилися наші дорогі онуки — такі спогади закарбовуються у серці назавжди”, – зазначила Марина.

Саме тому рідні Петра Олексійовича влаштували йому вечір незабутніх емоцій під акомпанемент мелодії із фільму “Ромео і Джульєтта” у виконанні дітей подружжя.

“Саме на цей фільм майбутній чоловік запросив мене у кіно у далекому 1983. Ця стрічка і музика з неї відтоді стали символом нашої любові. З Днем народження тебе, мій найрідніший! Я тебе кохаю”, – написала Марина Порошенко.