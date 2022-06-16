Про це він повідомив у своєму Twitter-акаунті.
Клаус Йоганніс прибув до Києва окремо від Макрона, Шольца та Драгі, однак доєднається до них під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Він додав, що лідери європейських країн прибули до України, щоб продемонструвати рішучу підтримку та повну солідарність з Володимиром Зеленським та українським народом.
Також румунський президент наголосив, що незаконна агресія з боку Росії повинна припинитись.
- Нагадаємо, вранці 16 червня до Києва потягом “Укрзалізниці” прибули президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.
- Також повідомлялось, що Олаф Шольц та Емманюель Макрон вже зробили перші заяви у Києві.