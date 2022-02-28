28 лютого під час обстрілів у Маріуполі до лікарні привезли 6-річну дівчинку. Її мати плакала поблизу авто швидкої допомоги, батько був біля неї, весь у крові.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Сім’я перебувала в супермаркеті на околиці південно-східного портового міста, коли почався обстріл з боку Росії.





«Покажіть це Путіну»: в Україні вбили 6-річну дівчинку під час російських обстрілів // 3 фото

Медична бригада намагалася врятувати життя дівчині.

“Витягніть її! Виведіть її! Ми зможемо це зробити!” — крикнув працівник лікарні.

Вони помістили її на каталку та завезли всередину, де лікарі та медсестри боролися, щоб її оживити. Проте цього не вдалося зробити.

Натомість лікар, який качав дитині кисень, подивився в камеру відеожурналіста Associated Press у кімнаті.