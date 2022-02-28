Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Сім’я перебувала в супермаркеті на околиці південно-східного портового міста, коли почався обстріл з боку Росії.
«Покажіть це Путіну»: в Україні вбили 6-річну дівчинку під час російських обстрілів // 3 фото
Медична бригада намагалася врятувати життя дівчині.
“Витягніть її! Виведіть її! Ми зможемо це зробити!” — крикнув працівник лікарні.
Вони помістили її на каталку та завезли всередину, де лікарі та медсестри боролися, щоб її оживити. Проте цього не вдалося зробити.
Натомість лікар, який качав дитині кисень, подивився в камеру відеожурналіста Associated Press у кімнаті.
“Покажіть це Путіну. Очі цієї дитини і лікаря, котрий плаче!” – викрикнув він.
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