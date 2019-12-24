Екс-політв'язень Олег Сенцов відреагував на слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, заявивши, що потрібно або "показати залізні докази", або відпустити обвинувачених.

Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.

Напередодні адвокат Владислав Добош, який захищає права підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, спростував версію слідства про футболку з принтом.

Після цього на “справу Шеремета” відреагував Сенцов.

Він зазначив, що хотів би побачити того “принципового слідчого”, який займався справою Шеремета, представивши докази, які тепер спростовує сторона захисту.

“Або покажіть залізні докази, якщо вони у вас таки є, або відпускайте обвинувачених, бо та картина, яку нам намалювали з самого початку, і так була непереконливою, а тепер зовсім почала розсипатися”, – написав він.

Він вважає, що недоцільно затягувати на роки слідство і суди, “які можуть закінчитися нічим”.

“Тут або вони, або ми!”, – резюмував Сенцов.

Нагадаємо, співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.