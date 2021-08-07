Покази Тижня моди в Нью-Йорку (США), що заплановані на вересень, зможуть відвідати лише вакциновані проти коронавірусу COVID-19 гості.

Про це, зокрема, інформують видання Vogue та The Business of Fashion.

Тиждень моди у Нью-Йорку стартує 8 вересня і триватиме до 12 вересня.

Тим часом Рада модних дизайнерів Америки (CFDA), яка опікується цим заходом, опублікувала правила його відвідання.

Так, покази зможуть відвідати лише ті, хто має щеплення проти коронавірусу. Це правило також стосується всіх, хто задіяний в організації та проведенні заходу.

“CFDA видає розпорядження всім заходам Тижня моди в Нью-Йорку вимагати підтвердження вакцинації від усіх гостей, співробітників або окремих осіб на території… Ми закликаємо наслідувати наш приклад індустрію в ширшому сенсі, оскільки вкрай важливо зробити найвищим пріоритетом безпеку гостей і співробітників”, – зазначається в заяві CFDA.

У пресслужбі CFDA виданню The Business of Fashion пояснили, що від усіх відвідувачів Тижня моди вимагатимуть надати докази вакцинації.

Водночас особам молодше 16 років буде досить надати негативний результат тесту на COVID-19. Ті ж, хто відмовиться виконувати правила, не будуть допущені на захід.

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У CFDA пояснили, що запроваджують такі правила на фоні посилення карантинних вимог у Нью-Йорку.

Так, днями мер міста Білл де Блазіо оголосив, що в Нью-Йорку вже у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу, культурні заходи тощо.

Нью-Йорк стане першим містом у США, де діятимуть подібні обмеження.

Їх запровадять у кілька етапів протягом кількох тижнів у серпні та вересні. Від мешканців та гостей вимагатимуть доказів того, що вони отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.

Нововведення почнуть діяти 16 серпня. Але контрольні перевірки почнуть діяти не раніше 13 вересня.