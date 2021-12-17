Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних областях буде хмарно. Очікується дощ та мокрий сніг. Вдень температура повітря підніметься до +2…+5 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже 0…+3 градуси.
У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода з опадами, переважно йтиме мокрий сніг. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0…+3 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме 0 градусів.
На Сході України вдень прогнозують від -1 до +1 градусів. Вночі буде трохи холодніше – до -1. Також очікують дощ зі снігом або мокрий сніг.
На Півдні середня добова температура становитиме +2…+4 градуси, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні 0…+2.
У Києві буде хмарно, також йтиме невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 1-3 тепла.
- Нагадаємо, погода в Україні у четвер, 16 грудня, в більшості регіонів була дощовою, в Карпати засипало снігом.