Під час церемонії коронації короля Великої Британії Чарльза ІІІ, яка відбулася 6 травня у Вестмінстерському абатстві, люди помітили фігуру в чорному балахоні і з косою.

Відповідне відео опублікував користувач Twitter під ніком @realjoegreeeen.

“Хто-небудь ще помітив Похмурого Женця в Вестмінстерському абатстві?”, – йдеться в дописі.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i — Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023

Відео швидко поширилося в мережі, зараз кількість переглядів перевищила декілька мільйонів. У коментарях під дописом багато користувачів зазначили, що також помітили цю фігуру на церемонії.

Водночас, як зазначає видання Mirror, королівська родина визнала цей момент церемонії жахливим, наголосивши, що “це поганий знак”.

ДОВІДКОВО. Похмурий Жнець (англ. Grim Reaper) відомий як персоніфікована фігура смерті.

Нагадаємо, що в Лондоні завершилася коронація Чарльза ІІІ, тепер він офіційно став королем Великої Британії. Урочиста церемонія у Вестмінстерському абатстві тривала кілька годин, проте британці святкуватимуть історичну подію ще два дні.