Відповідне відео опублікував користувач Twitter під ніком @realjoegreeeen.

“Хто-небудь ще помітив Похмурого Женця в Вестмінстерському абатстві?”, – йдеться в дописі.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i

— Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023