Про це, зокрема, інформують агентства Reuters та Associated Press.

Так, цього місяця генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус назвав передчасною відмову від версії щодо ймовірного витоку COVID-19 з лабораторії в Китаї.

У ВООЗ запропонували другий етап дослідження щодо походження коронавірусу, включно з аудитом лабораторій та ринків у китайському місті Ухань, звідки почався спалах COVID-19.

Голова ВООЗ закликав Китай до прозорості та відкритого співробітництва (особливо щодо доступу до необроблених даних, зібраних КНР на початку поширення COVID-19).

Однак заступник голови Національної комісії охорони здоров’я (NHC) Китаю Цзен Ісінь відкинув ці пропозиції.

“Ми не приймемо такий план відстеження походження, оскільки він у деяких аспектах ігнорує здоровий глузд і кидає виклик науці”, – заявив він у коментарі журналістам.

Цзен Ісінь додав, що “був здивований”, коли вперше прочитав план ВООЗ, оскільки там перерахована гіпотеза про те, що порушення Китаєм лабораторних протоколів могло спричинити витік вірусу під час досліджень.

Він також підтвердив позицію Китаю, згідно з якою деякі дані щодо COVID-19 не можуть бути повністю передані “з міркувань конфіденційності”.

“Ми сподіваємося, що ВООЗ серйозно розгляне міркування і пропозиції китайських експертів і справді поставиться до відстеження походження вірусу COVID-19 як до наукового питання, а також позбудеться політичного втручання”, – зазначив Цзен Ісінь.

За його словами, Китай виступає “проти політизації дослідження”.

Що відомо про попереднє дослідження ВООЗ?

У січні цього року експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я побували з 4-тижневою місією в китайському місті Ухань з метою розслідування причин пандемії коронавірусу COVID-19.

Вважається, що саме з Уханя почалася глобальна пандемія COVID-19. Інформація про випадки зараження коронавірусом у місті з’явилася наприкінці 2019 року.

Існує думка, що вірус міг виникнути на ринку в Ухані, де, серед іншого, торгували екзотичними тваринами для їх вживання в їжу (наприклад, панголінами). Висловлювалися припущення, що саме тут вірус перейшов від тварин до людей. Але походження вірусу досі залишається предметом серйозних суперечок.

Експерти ВООЗ тоді дійшли висновку, що витік коронавірусу з лабораторії є малоймовірним.

У ВООЗ зазначали, що найімовірніший шлях поширення вірусу — від кажана до іншої тварини, а потім вже до людини. Під час пресконференції за підсумками місії вони наголосили, що деякі тварини, що продаються на уханському ринку, були сприйнятливі або підозрювалися в сприйнятливості до вірусу (йдеться, зокрема, про кроликів і бамбукових щурів, через яких вірус також могла підхопити людина). Однак цю версію також необхідно досліджувати додатково.

Крім того, експерти ВООЗ виявили ознаки того, що спалах коронавірусу в Ухані в грудні 2019 року був набагато ширший, ніж про це заявляла китайська влада.