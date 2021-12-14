Сьогодні у чотирьох областях України очікується сніг з дощем. Водночас в інших регіонах - без опадів та мінлива хмарність.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Сьогодні у Житомирській, Київській, Черкаській та Вінницькій областях очікується мокрий сніг.

У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до -1…+1 градуса, а вночі стовпчик термометра покаже -3 градуси.

У центрі та на півночі буде також хмарна погода. Прогнозують сніг. Стовпчики термометрів вдень покажуть -1…+3 градуси, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.

На сході України вдень прогнозують від +1 до +5 градусів. Вночі буде значно холодніше – до -2.

На півдні середня добова температура становитиме +3…+7 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні 0…+5.

У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне -1 градуса. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1. Прогнозують сніг із дощем.