Поховали члена «ЄС» Віталія Кабачка, який загинув під час оборони Бахмута

Відбулася церемонія поховання члена "Європейської Солідарності", депутата Полтавської обласної ради VII скликання Віталія "Агронома" Кабачка. Чоловіка було вбито під час оборони Бахмута.

Про це повідомили нардепка від “ЄС” Ірина Геращенко та голова Полтавської облради Олександр Біленький.

За словами глави облради, Віталій Кабачок долучився до захисту України з початку повномасштабного вторгнення. Спочатку він волонтерив, а після став добровольцем.

“Агроном” загинув у ніч з 2 на 3 березня під час оборони Бахмута на Донеччині.

“На прощання з героєм зібралися тисячі людей, які шанували пана Віталія за справжність, патріотизм, скромність, любов до землі”, — написала нардепка.