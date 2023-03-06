російсько-українська війна
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Поховали члена «ЄС» Віталія Кабачка, який загинув під час оборони Бахмута

Відбулася церемонія поховання члена "Європейської Солідарності", депутата Полтавської обласної ради VII скликання Віталія "Агронома" Кабачка. Чоловіка було вбито під час оборони Бахмута.

Понеділок, 6 березня 2023, 18:17
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Фото: Олександр Біленький

Про це повідомили нардепка від “ЄС” Ірина Геращенко та голова Полтавської облради Олександр Біленький.

За словами глави облради, Віталій Кабачок долучився до захисту України з початку повномасштабного вторгнення. Спочатку він волонтерив, а після став добровольцем.

“Агроном” загинув у ніч з 2 на 3 березня під час оборони Бахмута на Донеччині.

“На прощання з героєм зібралися тисячі людей, які шанували пана Віталія за справжність, патріотизм, скромність, любов до землі”, — написала нардепка.

 Віталій Іванович Кабачок народився 16 травня 1972 року в селі Гриньки Глобинського району. Він закінчив Криворудську середню школу, працював комбайнером, пройшов строкову військову службу. У 1992 році створив фермерське господарство “Відродження” та проживав в Оболонській сільській територіальній громаді на Полтавщині.

Захисник був учасником АТО.

Теги: Донецька область, Європейська солідарність, Війна в Україні, загибель військового, російсько-українська війна, смерть, Бахмут

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