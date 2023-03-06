Поховали члена «ЄС» Віталія Кабачка, який загинув під час оборони Бахмута

Про це повідомили нардепка від “ЄС” Ірина Геращенко та голова Полтавської облради Олександр Біленький.
За словами глави облради, Віталій Кабачок долучився до захисту України з початку повномасштабного вторгнення. Спочатку він волонтерив, а після став добровольцем.
“Агроном” загинув у ніч з 2 на 3 березня під час оборони Бахмута на Донеччині.
“На прощання з героєм зібралися тисячі людей, які шанували пана Віталія за справжність, патріотизм, скромність, любов до землі”, — написала нардепка.
Віталій Іванович Кабачок народився 16 травня 1972 року в селі Гриньки Глобинського району. Він закінчив Криворудську середню школу, працював комбайнером, пройшов строкову військову службу. У 1992 році створив фермерське господарство “Відродження” та проживав в Оболонській сільській територіальній громаді на Полтавщині.
Захисник був учасником АТО.
- Під Бахмутом під час евакуації поранених загинула 29-річна волонтерка і парамедикиня 93-ї бригади “Холодний Яр” Яна (Яра) Рихліцька. Карета швидкої допомоги, в якій вона їхала, потрапила під обстріл.
- У боях за Вугледар (Донецька область) загинув депутат від “Європейської Солідарності” Чорнобаївської селищної ради (Херсонська область) Олександр Воробйов.