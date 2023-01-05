Про це повідомляє The Guardian.
Як зазначив очільник пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні, сам Бенедикт бажав, аби його похорон був “простим”. Відтак, у церемонії запровадили кілька змін.
Під час похорону Бенедикта називають Папою-емеритом, оскільки на момент смерті він вже не був Папою, який посідає престол.
Близько 9:45 за Києвом, під час молитви вірян, труна Бенедикта покидала Базиліку Святого Петра. Також зазначається, що похоронну месу, яка розпочалася о 10:30 за Києвом, очолив Папа Франциск. Труну Бенедикта перевезуть до крипти Ватикану для поховання в першій гробниці Івана Павла II.
За наших часів – це перший випадок, коли Папа очолив похорони попередника.
- Постійний потік людей приходить до собору, щоб віддати шану колишньому Папі Римському Бенедикту XVI, чиє тіло спочиватиме перед головним вівтарем до його похорону пізніше цього тижня.
- 95-річний колишній Папа Римський Бенедикт XVI, який у 2013 році став першим понтифіком за 600 років, котрий добровільно зрікся престолу, нині дуже хворий.
- Колишній Папа Бенедикт XVI став фігурантом справ щодо чотирьох випадків сексуального насильства над дітьми, коли він був архієпископом Мюнхена.