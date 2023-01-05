Сьогодні, 5 січня у Ватикані відбувається похорон колишнього Папи Римського Бенедикта XVI. Понад 60 тисяч осіб вже зібралися на площі Святого Петра у Ватикані.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначив очільник пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні, сам Бенедикт бажав, аби його похорон був “простим”. Відтак, у церемонії запровадили кілька змін.

Під час похорону Бенедикта називають Папою-емеритом, оскільки на момент смерті він вже не був Папою, який посідає престол.

Близько 9:45 за Києвом, під час молитви вірян, труна Бенедикта покидала Базиліку Святого Петра. Також зазначається, що похоронну месу, яка розпочалася о 10:30 за Києвом, очолив Папа Франциск. Труну Бенедикта перевезуть до крипти Ватикану для поховання в першій гробниці Івана Павла II.

За наших часів – це перший випадок, коли Папа очолив похорони попередника.