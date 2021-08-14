Про це йдеться у Facebook організації.
Зазначається, що волонтери “Києве, мий” почали прибирання на Софійській площі о 9:00 11 серпня. Активісти розвантажили обладнання та інструменти, підвели воду і почали мити.
Ближче до вечора на Софійську площу прибула компанія “Біосфера”, а потім і команда реперки Alyona Alyona. Активісти кажуть, що усі вони під’їхали, “щоб досягти якихось своїх цілей”.
“Необхідність використання води для миття стала для них сюрпризом. Обидві організації звернулися за водою до нас, отримали її, і щиро обіцяли згадати у своїх дописах. Ввечері “Біосфера” опублікувала пост, як відмила майже все і подякувала Альоні за приймання естафети, а Альона у своєму дописі похвалила за титанічний труд саму себе та подякувала Red Bull”, – йдеться у заяві.
Раніше Alyona Alyona закликала своїх підписників прийти на Софійську площу та допомогти відмити бруківку від слідів шин. Серед тих, хто допомагав відмивати площу, були й учасники реп-гурту Kalush.
У вівторок, 10 серпня, посеред пішохідної зони на Софійській площі в Києві влаштували нелегальні фільмування відео з реперкою Alyona Alyona. Деталі події – у матеріалі.
Компанія Red Bull зверталася по дозвіл на знімання реклами в історичному центрі Києва, але їй відмовили.
Після того, як інцидент набув розголосу і привернув увагу правоохоронців, у компанії публічно перепросили.
- Українська реперка Alyona Alyona прокоментувала свою участь у скандальному дрифті на Софіївській площі у Києві. Виконавиця запевнила, що знімали не рекламу, а відео до Дня Незалежності.
- Шевченківська окружна прокуратура міста Києва вилучила автомобілі, які дрифтували на пішохідній зоні навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому задля кліпу до Дня Незалежності.
- У середу, 11 серпня, активісти громадської організації “Києве, мий” прийшли відмивати бруківку на Софійській площі, яку забруднили слідами шин перегонових автівок під час дрифту в рамках знімань ролика для Red Bull.