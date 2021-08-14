Активісти громадської організації "Києве, мий", які безплатно відмили бруківку на Софійській площі після скандального дрифту Red Bull за участю Alyona Alyona, присоромили реперку за порушену обіцянку.

Про це йдеться у Facebook організації.

Зазначається, що волонтери “Києве, мий” почали прибирання на Софійській площі о 9:00 11 серпня. Активісти розвантажили обладнання та інструменти, підвели воду і почали мити.

Ближче до вечора на Софійську площу прибула компанія “Біосфера”, а потім і команда реперки Alyona Alyona. Активісти кажуть, що усі вони під’їхали, “щоб досягти якихось своїх цілей”.

“Необхідність використання води для миття стала для них сюрпризом. Обидві організації звернулися за водою до нас, отримали її, і щиро обіцяли згадати у своїх дописах. Ввечері “Біосфера” опублікувала пост, як відмила майже все і подякувала Альоні за приймання естафети, а Альона у своєму дописі похвалила за титанічний труд саму себе та подякувала Red Bull”, – йдеться у заяві.

Раніше Alyona Alyona закликала своїх підписників прийти на Софійську площу та допомогти відмити бруківку від слідів шин. Серед тих, хто допомагав відмивати площу, були й учасники реп-гурту Kalush.

У вівторок, 10 серпня, посеред пішохідної зони на Софійській площі в Києві влаштували нелегальні фільмування відео з реперкою Alyona Alyona. Деталі події – у матеріалі.

Компанія Red Bull зверталася по дозвіл на знімання реклами в історичному центрі Києва, але їй відмовили.

Після того, як інцидент набув розголосу і привернув увагу правоохоронців, у компанії публічно перепросили.