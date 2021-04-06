Столичний парк чекає не тільки зміна дизайну та логотипу, але і кардинальне оновлення інфраструктури розваг.

Печерський ландшафтний парк Києва, більш відомий як Співоче поле, тепер буде називатися просто “Співоче” (незалежно від того, російською або українською мовою воно вимовляється). Про це повідомляє компанія Grand Event, яка є оператором Печерського ландшафтного парку “Співоче”.

Також з квітня цього року локація повністю змінить імідж – тепер центральна каса, туалети, навігація по території, тенти та пуфи, квитки на івент, сувеніри та навіть стаканчики для кави будуть в єдиному фірмовому стилі.

“Новий логотип повністю передає головну ідею ребрендингу – не тільки змінити естетичний вигляд локації, а й перетворити”Співоче” в комфортний парк сімейного відпочинку на кожен день”, – розповідає керівник компанії Grand Event Денис Погорєлко.

За його словами, стояло завдання позбутися всього того, що не було актуальним для аудиторії та представити нову концепцію – те, що потрібно людям в сучасних умовах:

“Ми з командою бачимо “Співоче” як місце щасливих людей, де можна подивитися виставку, фестиваль міжнародного рівня або просто весело провести час з друзями та близькими. Тому девіз ми вибрали відповідний “Місце бути щасливим”!”.

Разом з ребрендингом на локації почалися роботи із благоустрою території, створення інфраструктури розваг та поліпшення спектру послуг. Перші зміни можна буде побачити вже через кілька тижнів – на відкритті весняної виставки тюльпанів.