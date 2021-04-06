Печерський ландшафтний парк Києва, більш відомий як Співоче поле, тепер буде називатися просто “Співоче” (незалежно від того, російською або українською мовою воно вимовляється). Про це повідомляє компанія Grand Event, яка є оператором Печерського ландшафтного парку “Співоче”.
Також з квітня цього року локація повністю змінить імідж – тепер центральна каса, туалети, навігація по території, тенти та пуфи, квитки на івент, сувеніри та навіть стаканчики для кави будуть в єдиному фірмовому стилі.
“Новий логотип повністю передає головну ідею ребрендингу – не тільки змінити естетичний вигляд локації, а й перетворити”Співоче” в комфортний парк сімейного відпочинку на кожен день”, – розповідає керівник компанії Grand Event Денис Погорєлко.
За його словами, стояло завдання позбутися всього того, що не було актуальним для аудиторії та представити нову концепцію – те, що потрібно людям в сучасних умовах:
“Ми з командою бачимо “Співоче” як місце щасливих людей, де можна подивитися виставку, фестиваль міжнародного рівня або просто весело провести час з друзями та близькими. Тому девіз ми вибрали відповідний “Місце бути щасливим”!”.
Разом з ребрендингом на локації почалися роботи із благоустрою території, створення інфраструктури розваг та поліпшення спектру послуг. Перші зміни можна буде побачити вже через кілька тижнів – на відкритті весняної виставки тюльпанів.