Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що у світі зафіксовано збільшення захворюваності на кір до найвищого рівня за понад 20 років.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Так, у 2019 році кількість випадків зараження досягло майже 870 тисяч — це найвищий показник з 1996 року. А число смертей в результаті захворювання всього за три роки зросла на 50 відсотків.

Причому більшість випадків зараження торік – 73 відсотки — прийшлось на дев’ять країн: Грузію, Казахстан, Україну, Північну Македонію, Мадагаскар, Центральноафриканську Республіку, ДР Конго, Самоа і Королівство Тонга.

Експерти відзначають, що спалах кору в Україні стався в результаті недовіри населення і медичних працівників до вакцин, а також через проблеми з їх постачанням і зберіганням.

Раніше, відзначають у ВООЗ, у боротьбі з цим захворюванням вдалося досягти значного прогресу. У 2016 році у світі було зареєстровано рекордно низьку кількість випадків зараження.

Причиною нових спалахів кору, які відбулися у всіх регіонах світу, стали проблеми з вакцинацією, зокрема значні затримки під час кампаній імунізації, пов’язані з пандемією коронавірусу, а в деяких випадках — відмова населення від щеплення.

Як повідомляють з ВООЗ, на сьогодні рівень вакцинації населення двома необхідними препаратами – MCV1 і MCV2 – становить 85 відсотків і 71 відсоток відповідно, тоді як для ефективної протидії кору охоплення повинен становити не менше 95 відсотків.

Раніше фахівці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і ВООЗ виступили із закликом зробити все можливе для того, щоб уникнути епідемії кору та поліомієліту, і попри пандемію коронавірусу, провести планові кампанії вакцинації дітей від цих захворювань.

Фахівці побоюються, що пандемія посилить поширення кору, хвороби, яка навіть більш заразна, ніж Covid-19.

Кір є найзаразнішою хворобою. Вона передається повітряно-крапельним шляхом. Інфекція викликає такі ускладнення, як отит, енцефаліт і менінгіт, а також може призвести до смерті.