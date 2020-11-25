Кінець президентського терміну Дональда Трампа змушує його доньку Іванку з чоловіком Джаредом Кушнером шукати новий будинок — та, схоже, вони мають плани щодо Нью-Джерсі.

Про це пише The New York Times.

Дочка Дональда Трампа Іванка Трамп і її чоловік Джаред Кушнер — в минулому успішні бізнесмени в Нью-Йорку — були найближчими радниками американського лідера.

Поки Манхеттен чекає повідомлення про повернення сім’ї Трампів, старша дочка і її чоловік, схоже, підшукують інше місце для життя: можливо, в Гарден-Стейт за охоронюваними воротами або у Флориді, де президент Трамп ремонтує свій маєток Мар-а-Лаго.

Як повідомляє видання, у міської влади в Бедмінстері в Нью-Джерсі є плани на можливе майбутнє сім’ї Трампів. Принаймні, існують креслення: велике доповнення до “котеджу” Іванки Трамп і Джареда Кушнера на території Національного гольф-клубу Трампа, чотири нових корти для піклболу, перенесений гелікоптерний майданчик, спа і комплекс для йоги.

За інформацією The New York Times, Іванка Трамп і її чоловік, судячи з усього, готові до швидкого від’їзду з Вашингтона, де вони завжди щосили намагалися пристосуватися. Пара вже розширила свій “котедж” в Нью-Джерсі на 2500 квадратних футів у 2016 році, додавши підвал і вітальню з каміном.

Планується також додати до власності ще п’ять “котеджів” по 5 000 квадратних футів кожен, а також комплекс відпочинку зі спа-процедурами та “універсальний магазин”.

Крім того, передбачено розширення головної спальні, ванної та вбиральні, двох нових спалень, кабінету і веранди на першому поверсі. Все це робить його схожим на будинок за 5 мільйонів доларів, який вони орендують (сплачуючи 15 000 доларів на місяць) в позолоченому вашингтонському анклаві Калорама.

Друг сім’ї повідомив виданню, що ремонтні роботи тривають вже якийсь час, але представники Трампа мають намір представити містечку інструкції третього грудня.

Коли Іванка Трамп і Джаред Кушнер переїхали в столицю, вони переконали багатьох оглядачів, що вони будуть модератором у Західному крилі.

Найкраще цей час зображає їхній досвід взаємодії зі столичною єврейської денною школою Мілтона Готтесмана, в яку вони віддали двох старших дітей у 2017 році.

Напруга стосовно пари досягла апогею цієї осені після заходу в Білому домі, на якому було оголошено про висунення судді Емі Коні Барретт до Верховного суду. На відвідувачах не було мало масок, ніхто не дотримувався соціальної дистанції. Потім відбувся спалах COVID-19 і подальше ушпиталення президента.

Коли батьки учнів обурилися, шкільна адміністрація звернулася до сім’ї з питанням про потенційну небезпеку для учнів. За словами людини, близької до ситуації, переговори перервалися через небажання пари відповідати на основні питання, в тому числі коли їхні діти в останній раз зустрічалися з Дональдом Трампом.

Сім’я забрала дітей зі школи 19 жовтня і віддала в іншу єврейську початкову школу в передмісті Вашингтона Роквіллі, штат Мериленд.

Видання пише, що на той час, коли виборча кампанія 2020 року була в самому розпалі, всі ліберальні надії, які Іванка Трамп везла з собою до Вашингтона, вже давно зникли.

“Вперше за довгий час у нас є президент, який вказав на лицемірство Вашингтона, і вони ненавидять його за це. Папа, люди нападають на тебе за нестандартність, але я люблю тебе за те, що ти справжній”, – заявила вона у Білому домі на республіканському національному з’їзді.

Такі заяви дочки Трампа, схоже, зробили повернення її сім’ї на Манхеттен практично неможливим. Принаймні, на цю мить.

З точки зору бізнесу в Кушнера й Трамп не має бути проблем — з огляду на гроші сім’ї Кушнерів. Також дві особи, знайомі з парою, підтвердили виданню, що Іванка Трамп планує відновити свої бренди ювелірних виробів та одягу, зробивши цільовою аудиторією її нових консервативних прихильників. Ще двоє співрозмовників видання кажуть, що ця лінія не буде продаватися.

Інша справа — манхеттенське суспільство. Крістофер Баклі, автор коміксів, які висміювали адміністрацію Трампа в романі “Зробимо Росію знову великою”, сказав: “Вашингтон, як правило, більш терпимо ставиться до побратимів по болоту, які раз у раз потрапляють у немилість, але це не поширюється на Манхеттен, де списки тих, хто “входить” і “виходить” є священними скрижалями “.