Про це розповідають #Букви.

Так, заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук надіслав Олександру Кабанову анекдот наступного змісту:

Диалог фракции ОПЗЖ со спонсорами.

– У нас есть депутаты, вносящие поправки,

  • депутаты, сбивающие законы;
  • депутаты, срущиеся на эфирах;
  • депутаты, проводящие акции…

– Простите, а можно всех посмотреть?

– Сию минуту! Позовите мамку!

Цей самий анекдот скинули і в фракційний чат “слуг народу”.

Фото: #Букви

Зазначимо, що народні депутати від ОПЗЖ та “Батьківщини” вже другий день завалюють Раду правками до земельної закону.