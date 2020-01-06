22-річну модель Кайлі Дженнер затаврували "лицемірством" за те, що вона носила справжні хутряні тапочки через кілька годин після того, як оплакувала півмільярда тварин, убитих в австралійських лісових пожежах.

Про це повідомляє видання Daily з посиланням на Instagram моделі.

Відому модель почали критикувати після того, як вона продемонструвала в суботу свої домашні тапочки з норкового хутра Louis Vuitton за 1480 доларів.

Фото: Jam Press / dailymail

Це сталося відразу після того, як зірка поділилася постом коали, врятованої від пожеж, з написом “це розбиває моє серце”.

Фото: Jam Press / dailymail

Рішення носити взуття з натурального хутра тварин після того, як вона написала про своє розбите серце від руйнівного впливу лісових пожеж, розлютило шанувальників зірки в соціальних мережах. Вони назвали Кайлі “лицеміркою”, “жахливою” і звинуватили її в нещирості.

Фото: Jam Press / dailymail

“Спостереження за повідомленням Кайлі Дженнер про загибель коал в результаті пожеж в Австралії, за яким послідувала фотографія її норкових сандалій в її історії в Instagram, змусило мене усвідомити ступінь, до якої доходить дурість сім’ї Кардашян”, – пишуть користувачі.

“Це жахлива особистість. Кайлі Дженнер повідомила про смерть коал в Австралії, потім розмістила себе в тапочках з хутра тварин. З натурального хутра норки. Тварина мала померти за її шльопанці, просто далеко від Кайлі”, – обурюються шанувальники моделі.

Інші користувачі соцмережі запитували, чи пожертвувала Кайлі, яка є власником бренду, гроші на допомогу після стихійного лиха.

Фото: Jam Press / dailymail

Кайлі ще не прокоментувала негативну реакцію соцмереж, але старша сестра Кім Кардашьян заявила, що сім’я внесла пожертвування на допомогу у стихійному лиху.

Варто зазначити, що в Австралії пішли дощі, температура впала, але влада попереджає, що загроза пожеж все ще зберігається.

Нагадаємо, що у неділю австралійська влада приступили до оцінки збитків від лісових пожеж.