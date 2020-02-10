Про це Поклонська написала в своєму Telegram-каналі.
Поклонська повідомила, що її заява зроблена на ТБ, про те, що вона є російською українкою викликала суперечки і обговорення про те, ким вона насправді є за національністю. Щоб розвіяти міфи депутат замовила генетичний тест в одній з московських клінік.
Вона порівняла генетичний код людини з прокурорським архівом, де “всі ходи записані”.
“Тепер дізнаємося, яка кров у мені намішана. Раптом виявиться, що разом з російською та українською кров’ю в мені є спадщина древніх і влахів, які багатьох лякають ? … А раптом у нас із Зеленським спільні предки?”, – зазначила Поклонська.
- Колишній “прокурор” незаконно анексованого Криму, а нині депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська, виступаючи в ефірі російського телеканалу “Дождь”, пояснила, що правильно говорити “в Україні”, а не “на Україні”.