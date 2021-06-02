Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 5465 проголосував 301 народний обранець.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, “якість навчальної літератури, насамперед шкільних підручників, є однією з проблем освіти”, адже “батьки, учні та педагогічні працівники скаржаться на велику кількість помилок та невідповідність змісту підручників досягненням сучасної науки”.

Ще однією проблемою “є наявність у підручниках та іншій навчальній літературі дискримінаційних висловів та зображень” (на підставі статі, раси, етнічного походження, стану здоров’я, складу сім’ї тощо).

Відтак, законопроєкт № 5465 розроблено з метою “встановлення чітких вимог до якості навчальної літератури, насамперед тієї, що використовуються у закладах повної загальної середньої освіти, та механізму перевірки дотримання цих вимог”.

Документом пропонується:

• Встановити перелік повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки щодо забезпечення якості навчальної літератури.

• Встановити перелік принципів, яким має відповідати навчальна література, що використовуються у освітньому процесі у закладах освіти.

• Визначити явища, неприпустимі у навчальній літературі: академічний плагіат, фальсифікація та фабрикація, дискримінаційні висловлювання.

• Визначити обов’язковість експертизи навчальної літератури, що виготовляється за кошти держбюджету, на предмет відповідності вимогам законодавства.

• Запровадити право ініціювання експертизи навчальної літератури, що виготовляється за кошти фізичних та юридичних осіб і використовується у закладах освіти, на предмет відповідності вимогам законодавства. Навчальну літературу, яку за результатами експертизи буде визнано невідповідною, не можна буде використовувати під час освітнього процесу.

Як зазначила одна з ініціаторок законопроєкту, нардеп Інна Совсун (“Голос”), у документі прописано, що “підручники мають засновуватися на наукових даних, не містити дискримінаційних висловлювань, а при їхній розробці не можна порушувати принципів академічної доброчесності”.

Крім того, батьки та вчителі отримають механізм для скарг на низьку якість навчальних матеріалів до Міністерства освіти. Якщо скарги виявляться обґрунтованими – підручник буде заборонено використовувати в школі.