Як карантин вплинув на покупки в інтернеті?
Під час весняного карантину українці купували онлайн практично будь-які товари, в тому числі й харчові продукти. Після ослаблення карантину з червня багато хто повернувся за покупками у звичайні магазини, а інші продовжили замовляти в інтернеті.
Купувати онлайн в порівнянні з докарантинним періодом стали частіше, при цьому покупці або самостійно забирають посилки у відділенні пошти, або оформлюють кур’єрську доставку.
Як повідомляє “Нова пошта” за перші пів року 2020 року вона доставила понад 150 тисяч посилок з ліками і медикаментами. На 90% зріс попит на замовлення ліків на сервісі Kabanchik, а середня сума по чеку збільшилася на 20%. За літо попит на доставку зменшився на третину, а середній чек, навпаки, збільшився на 28%.
За даними сервісу Promocodius, на якому можна знайти усі промокоди України, в зв’язку з ростом популярності онлайн-покупок виріс попит і на дисконтні купони. Збільшився обсяг запитів на промокоди в середньому на 8%, і в першу чергу, це торкнулося інтернет-магазинів одягу та косметики. За даними сервісу Promocodius попит на промокоди інтернет-магазинів одягу, особливо на усі купони Асос, виріс на 13%.
Зростання кількості покупок за промокодами спостерігається не тільки в українських, а й іноземних компаніях. За даними відомих поштових служб, українці найчастіше купували товари в Китаї і США, а також у Великобританії та Польщі. У порівнянні з 2019 роком “Нова пошта” за перше півріччя поточного року доставила в два рази більше міжнародних посилок на загальну суму майже 2,4 млн. грн.
Доставка замовлень кур’єром
Після введення карантину в Україні виріс попит на послуги кур’єрської доставки. За даними “Нової пошти” попит на доставку кур’єром виріс на 35%, а особливою популярністю стали користуватися зручні поштомати і зони самообслуговування. Це дозволяє дотримуватися дистанції і знизити ризик зараження коронавірусом.
З початку весни фіксується зростання клієнтів сервісу Raketa в середньому на 30% щотижня. З літа кількість клієнтів зменшилася, але зберігається стабільне зростання. На сервісі Zakaz.ua в березні кількість клієнтів зросла на 48%, якщо порівнювати з лютим, і склала понад 1 млн осіб.
Після ослаблення карантину влітку число клієнтів зменшилося, але все одно залишилося більше в порівнянні з докарантинним періодом. Влітку виріс попит на покупку весільних суконь та аксесуарів на 362% і 125% відповідно.
На другому місці — онлайн-покупка квитків. Останнім часом українці на 88% стали частіше звертатися до інструкторів з водіння, що може бути пов’язано з побоюваннями щодо повторного закриття громадського транспорту.