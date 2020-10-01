Введення жорсткого карантину в Україні відбилося на всіх сферах життя населення. Особливо це стосується покупок, які робили через інтернет. Найбільше зміни були відчутні навесні, коли було прийнято рішення про тотальне обмеження. Незважаючи на ослаблення карантинних заходів, деякі тенденції збереглися і сьогодні.

Як карантин вплинув на покупки в інтернеті?

Під час весняного карантину українці купували онлайн практично будь-які товари, в тому числі й харчові продукти. Після ослаблення карантину з червня багато хто повернувся за покупками у звичайні магазини, а інші продовжили замовляти в інтернеті.

Купувати онлайн в порівнянні з докарантинним періодом стали частіше, при цьому покупці або самостійно забирають посилки у відділенні пошти, або оформлюють кур’єрську доставку.

Як повідомляє “Нова пошта” за перші пів року 2020 року вона доставила понад 150 тисяч посилок з ліками і медикаментами. На 90% зріс попит на замовлення ліків на сервісі Kabanchik, а середня сума по чеку збільшилася на 20%. За літо попит на доставку зменшився на третину, а середній чек, навпаки, збільшився на 28%.

За даними сервісу Promocodius, на якому можна знайти усі промокоди України, в зв’язку з ростом популярності онлайн-покупок виріс попит і на дисконтні купони. Збільшився обсяг запитів на промокоди в середньому на 8%, і в першу чергу, це торкнулося інтернет-магазинів одягу та косметики. За даними сервісу Promocodius попит на промокоди інтернет-магазинів одягу, особливо на усі купони Асос, виріс на 13%.

Зростання кількості покупок за промокодами спостерігається не тільки в українських, а й іноземних компаніях. За даними відомих поштових служб, українці найчастіше купували товари в Китаї і США, а також у Великобританії та Польщі. У порівнянні з 2019 роком “Нова пошта” за перше півріччя поточного року доставила в два рази більше міжнародних посилок на загальну суму майже 2,4 млн. грн.

Доставка замовлень кур’єром

Після введення карантину в Україні виріс попит на послуги кур’єрської доставки. За даними “Нової пошти” попит на доставку кур’єром виріс на 35%, а особливою популярністю стали користуватися зручні поштомати і зони самообслуговування. Це дозволяє дотримуватися дистанції і знизити ризик зараження коронавірусом.

З початку весни фіксується зростання клієнтів сервісу Raketa в середньому на 30% щотижня. З літа кількість клієнтів зменшилася, але зберігається стабільне зростання. На сервісі Zakaz.ua в березні кількість клієнтів зросла на 48%, якщо порівнювати з лютим, і склала понад 1 млн осіб.

Після ослаблення карантину влітку число клієнтів зменшилося, але все одно залишилося більше в порівнянні з докарантинним періодом. Влітку виріс попит на покупку весільних суконь та аксесуарів на 362% і 125% відповідно.

На другому місці — онлайн-покупка квитків. Останнім часом українці на 88% стали частіше звертатися до інструкторів з водіння, що може бути пов’язано з побоюваннями щодо повторного закриття громадського транспорту.