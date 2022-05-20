Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.
Дмитро повідомив, що поки перебуватиме у полоні, хоче залишити фото у найкращій якості, які були зроблені у стінах “Азовсталі”.
Він закликав відправляти їх на всі журналістські премії та фотоконкурси.
“Якщо щось виграю після виходу, буде дуже приємно”, – написав боєць.
Він також подякував всім за підтримку.
“До зустрічі”, – написав Дмитро Козацький.
«Поки я буду в полоні…»: військовий з «Азовсталі» опублікував знімки захисників Маріуполя // 8 фото
В іншому своєму дописі Дмитро “Орест” Козацький попрощався з “Азовсталлю”.
“Ну от і все. Дякую за прихисток Азовсталь – місце моєї смерті і мого життя”, – написав він.
- Нагадаємо, за підрахунками розвідки Сполученого Королівства, за останні дні з маріупольського заводу “Азовсталь” вийшло, ймовірно, 1700 українських захисників.
- Раніше, заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар сповістив, що командування оборонців Маріуполя й досі залишається на “Азовсталі”.
- Також повідомлялось, що 17 травня щонайменше сім автобусів з українськими військовими виїхали із металургійного заводу “Азовсталь” у заблокованому місті Маріуполь у супроводі російських збройних сил.