26-річний український військовий Дмитро Козацький (позивний "Орест") опублікував фото з заводу "Азовсталь", де перебував разом з побратимами останні декілька місяців.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Дмитро повідомив, що поки перебуватиме у полоні, хоче залишити фото у найкращій якості, які були зроблені у стінах “Азовсталі”.

Він закликав відправляти їх на всі журналістські премії та фотоконкурси.

“Якщо щось виграю після виходу, буде дуже приємно”, – написав боєць.

Він також подякував всім за підтримку.

“До зустрічі”, – написав Дмитро Козацький.















«Поки я буду в полоні…»: військовий з «Азовсталі» опублікував знімки захисників Маріуполя // 8 фото

В іншому своєму дописі Дмитро “Орест” Козацький попрощався з “Азовсталлю”.