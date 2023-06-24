Народний депутат України 8-го скликання та український військовий Андрій Білецький зазначив, що поки всі спостерігали за бунтом ватажка ПВК “Вагнер” Пригожина, українські військові провели успішний наступ на Бахмутському напрямку.

Джерело: Андрій Білецький в Twitter

Білецький зазначив:

“Сьогодні, третьою штурмовою бригадою першим механізованим батальйоном проведені наступальні дії. Розгромлений 3-ій батальйон 57-ої гвардійської мотострілецької бригади РФ”.

Він також повідомив, що “фактично цей батальйон припинив існування, як організована військова сила”.

Білецький розповів про сьогоднішні втрати російських окупантів на Бахмутському напрямку.

“Більше ніж 30 вбитих з боку ворога, з десяток полонених, пів сотні поранених. Західний берег каналу Сіверський Донець – Донбас повністю очищений від ворога”.

Військовий також висловився щодо бунту Пригожина.

“Ми, українці, самі повинні добити поганого сусіда і його “домашню корову” Пригожина”.