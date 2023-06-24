Джерело: Андрій Білецький в Twitter
Білецький зазначив:
“Сьогодні, третьою штурмовою бригадою першим механізованим батальйоном проведені наступальні дії. Розгромлений 3-ій батальйон 57-ої гвардійської мотострілецької бригади РФ”.
Він також повідомив, що “фактично цей батальйон припинив існування, як організована військова сила”.
Білецький розповів про сьогоднішні втрати російських окупантів на Бахмутському напрямку.
“Більше ніж 30 вбитих з боку ворога, з десяток полонених, пів сотні поранених. Західний берег каналу Сіверський Донець – Донбас повністю очищений від ворога”.
Військовий також висловився щодо бунту Пригожина.
“Ми, українці, самі повинні добити поганого сусіда і його “домашню корову” Пригожина”.
- 24 червня українське Східне угруповання військ розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є просування вперед.
- П’ятий президент України та лідер партії “Європейська солідарність” закликав Захід не очікувати швидких результатів від українського контрнаступу, бо це – не голлівудське кіно. Він додав, що вірить в успіх Збройних сил України та закликав союзників прискорити постачання новітнього озброєння.
- За даними Інституту вивчення війни (ISW), повільніші, ніж очікувалося, темпи контрнаступальних операцій України не визначають ширший наступальний потенціал країни.