Президент Володимир Зеленський заявив, що російсько-українська війна не буде завершена, поки не буде деокуповано Крим.

Джерело: інтерв’ю CNN.

“Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне: війну ще не закінчено”, — наголосив Зеленський.

Його запитали стосовно того, чи існує сценарій миру без визволення Криму

“Тоді це не буде перемога”, — відповів президент.

Зазначимо, що уряд дотримується цієї думки щодо визволення Криму й завершення війни з початку широкомасштабного російського вторгнення.

Різні військові та політики висловлювали думки щодо термінів деокупації, але загалом їхні слова сходилися на визволенні півострова. Зокрема міністр оборони Олексій Резніков припускав, що Україна візьме Крим без бою, а ось очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов казав про комбінований підхід: військовою силою та дипломатією.