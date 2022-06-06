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Поки немає реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки що українські військові аналітики не бачать реальної загрози повторного повномасштабного вторгнення в Україну з півночі.

Понеділок, 6 червня 2022, 19:53
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Про це повідомляє ZN.UA.

Глава держави наголосив, що країна готується до будь-якого сценарію розвитку подій.

“Ми готуємося до всіх ризиків, але поки наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі”, – зазначив Зеленський.

Раніше начальник штабу Київської міської військової адміністрації Сергій Корнійчук зауважив, що кияни мають розуміти, що після наступу на Луганську та Донецьку області окупанти намагатимуться захопити столицю України.

Також голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заявив, що наразі, якщо дивитися на Брянську та Курську області, то фактичних ознак формування російських військ не спостерігається. Проте РФ може використовувати територію Білорусі.

“Росія від своєї агресивної мети заволодіти всією території України не відмовилась. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу, небезпека повторного наступу залишається”, – зазначив Микола Жирнов.

  • Нагадаємо, першу межу оборони Києва будують на великій відстані від міста – для того, щоб унеможливити застосування артилерійських підрозділів російських військ.
  • У Київській області міста Буча, Ірпінь, Гостомель та селище Бородянка були в окупації від початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Остання знаходиться поодаль Києва та сильно постраждала через бойові дії. Наразі селище поступово повертається до життя.
  • В Україні запустили онлайн-проєкт, де зібрали наслідки російського нападу на Київську область. У віртуальному музеї зображено кадри з шести міст, які постраждали внаслідок війни.
Теги: аналітика, Зеленський, РБ, російсько-українська війна

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