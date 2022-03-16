Колишній Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов у штабі територіальної оборони міста Києва заявив, що поки Росія буде членом Радбезу Організації Об’єднаних націй з правом блокувального голосу, в діяльність ООН не має жодного сенсу.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Він назвав чинну російсько-українську війну та зауважив, що мета таких організацій, як ООН — не допускати війни.

“Ця війна, – наймасштабніша після Другої Світової, довела недієздатність і неефективність більшості міжнародних організацій, головна мета яких – не допускати та зупиняти війну”, — наголосив він.

За словами Турчинова, Україна не потребує гарних пропозицій та резолюцій. Натомість нашій державі необхідні дієві заходи. Він також зауважив, що Генсек ООН соромиться називати війну війною, а Росію – агресором.

“Поки Росія буде членом Радбезу ООН з правом блокувального голосу, в діяльності Організації Об’єднаних Націй немає жодного сенсу”, — акцентував він.

Турчинов поставив питання, для чого тоді платити внески до ООН, якщо її статут обмежується “пустими резолюціями”?

“Організація, статут якої присвячений недопущенню військового конфлікту, – саме для чого вона була створена після Другої Світової Війни, сьогодні просто обмежується пустими резолюціями. Вибачте, для чого платити внески до цієї організації? Щоб вона існувала коштом людей, які сьогодні вмирають під час бомбардувань?” — запитав Турчинов.

Він заявив, що наразі обхідно позбавити Росію можливості блокувати рішення.