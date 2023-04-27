На супутникових знімках помітно, як росіяни будують укріплення на тимчасово окупованих територіях України у той час, поки ЗСУ готуються до контрнаступу.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Протитанкові рови поблизу тимчасово окупованого міста Пологи у Запорізькій області простягаються на 30 км. Позаду – ряди бетонних барикад типу “зуби дракона». Ще далі – оборонні траншеї, де будуть розташовуватися російські війська.

Оборонні споруди, які видно на супутникових знімках, зроблених Capella Space, є частиною величезної мережі російських укріплень, що простягаються від західної Росії через східну Україну до Криму. Вони побудовані у готовності до великої української атаки.

Тисячі українських військовослужбовців тренуються на Заході комбінованому використанню різних військових засобів на полі бою перед контрнаступом, який, за словами українських офіційних осіб, розпочнеться, коли ЗСУ будуть готові.

Reuters переглянув супутникові зображення тисяч оборонних позицій як у Росії, так і вздовж українських ліній фронту, які показують, що найбільше захищені південні Запорізькі області та ворота на Кримський півострів.

Шість військових експертів заявили, що оборонні споруди, здебільшого побудовані після швидкого просування України восени, цього разу можуть ускладнити Україну, і що прогрес залежатиме від здатності ЗСУ ефективно проводити складні комбіновані операції.

“Для українців справа не в цифрах, а в тому, чи можуть вони вести таку війну, загальновійськові операції. Росіяни показали, що не можуть цього зробити, і вони повернулися до свого старого радянського методу виснаження”, – сказав Ніл Мелвін, аналітик Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI).

Український контрнаступ може змінити динаміку війни, яка сповільнилася до кровопролитної битви на виснаження, і військові експерти кажуть, що довжина фронту може розтягнути оборону Росії.

Якщо Україна зможе повернути собі контроль над півднем, вона зможе відновити безперешкодний доступ до своїх чорноморських експортних шляхів у той час, коли Росія натякає, що може закрити зерновий коридор.

Україна пообіцяла повернути всю територію, окуповану Росією, територію розміром приблизно з Болгарію, але офіційні особи не бажають розголошувати будь-яку інформацію, яка могла б допомогти Росії.

Захід відправив десятки сучасних танків і бойових машин піхоти, щоб служити авангардом штурму, разом із мостовим обладнанням і транспортними засобами для розмінування.

Ось чому Росія викопує великі багатошарові укріплення, щоб гарантувати, що її війська будуть набагато сильнішими, ніж тоді, коли їх вигнали з північного сходу України та міста Херсона, показують супутникові знімки.

Фотографії, проаналізовані Reuters, показують, що більша частина будівництва росіян відбувалася після листопада, коли її сили відступили від Херсона, і обидві сторони прагнули зміцнити позиції протягом зимових місяців.

Протягнувшись на сотні кілометрів, військові експерти кажуть, що оборона позначає райони, де Росія очікує нападу, або бачить стратегічне значення в утриманні території.

Згідно із супутниковими знімками, позиції Росії найбільше зосереджені біля лінії фронту на південному сході Запорізької області, на сході та на вузькій смузі землі, що з’єднує Кримський півострів з рештою України.

Усі військові експерти очікували, що основний напрямок контрнаступу буде припадати на південь, хоча найзапекліші бої за останні місяці були зосереджені на сході, зокрема в районі міста Бахмут.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін здійснив рідкісну поїздку до Херсонської області, що деякі спостерігачі сприйняли як сигнал її стратегічної важливості.

Кримський півострів, захоплений Росією у 2014 році, є домом для Чорноморського флоту, який Росія використовує, щоб спрямувати свою владу на Близький Схід і Середземне море, а від початку повномаштабної війни з Чорного моря РФ здійснює запуски ракет по Україні.

На півдні також розташована Запорізька атомна електростанція, найбільша в Європі, яка окупована з березня минулого року та не працює з вересня. Раніше ЗАЕС забезпечувала п’яту частину потреб України в електроенергії.

Місто Пологи, зображене на супутникових знімках Capella Space, розташоване у Запорізькій області, ключових воротах України для наступу на переважно рівнинний південь.

Решта півдня лежить за річкою Дніпро, величезною природною перешкодою для подолання.

“Я простежив рови та траншеї, що йдуть від східного берега Дніпра на південь від Василівки аж до Федорівки, тобто вони пролягають через Запорізьку область”— сказав Джон Форд, науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень Міддлбері.

За його оцінками, тільки оборонна ділянка простягалася на 120 км.

Протитанкові рови досить глибокі і широкі, щоб перешкоджати наступанню танків і бронетехніки. Потім йдуть бетонні “зуби дракона”, які служать барикадами у формі піраміди. Заселені траншеї лежать приблизно на кілометр позаду ровів.

Крім ровів, барикад і зигзагоподібних окопів, оборонні рубежі Росії також включатимуть мінні поля, колючий дріт і замасковані позиції озброєння.

А у випадку з Пологами Росія побудувала дві чіткі оборонні лінії, одну на північ і одну на південь.

Знімки Запоріжжя, які побачило Reuters, показують, що деякі міста, такі як Токмак і Більмак, оточені укріпленнями. Траншеї вириті вздовж доріг, за межами інших населених пунктів та в аеропортах міст Мелітополь і Бердянськ. Північ Криму також укріплена.

Брейді Афрік, дослідник розвідки з відкритими джерелами та аналітик Американського інституту підприємництва, сказав, що склав карту укріплень від західної Росії до Криму, будівництво яких серйозно почалося після того, як російські війська покинули місто Херсон.

“Це спонукало до величезних зусиль копання, особливо на півдні України, де земля досить рівна”, — сказав він.

Та попри мережу оборони, четверо експертів сказали, що війська РФ будуть розтягнуті через довжину фронту, і Україна намагатиметься використати цю вразливість за допомогою хитрощів, відволікання, несподіванки та оперативної швидкості.

“Перешкоди на полі бою є перешкодами лише до тих пір, поки їх охороняють боєздатні війська”, — сказав Форд з Міддлбері.

Росія не повідомила, скільки військ вона має в Україні чи в межах її кордонів, готових до розміщення.

Українські та російські посадовці повідомили в месенджері Telegram про серію вибухів, які сталися за останній місяць у Мелітополі, головному окупованому місті Запорізької області.

У документі розвідки США від 28 лютого, йдеться про те, що Захід відправив Україні 200 танків. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив у грудні, що йому потрібно 300 одиниць, щоб перемогти Росію, разом з іншими транспортними засобами та артилерією.

У тих самих документах також говориться, що Україна зіткнулася з гострою нестачею протиповітряної оборони, що може стати проблемою, якщо ЗСУ швидко просуватимуться вперед і потребуватимуть захисту від повітряних бомбардувань.