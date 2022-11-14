Європейський Союз поки що не має наміру запроваджувати нові санкції проти Росії. Нині країни продовжують обговорювати їх.

Про це повідомило Newsroom.

За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, країни виступають з пропозиціями та вивчають можливі обмеження. Надалі держави-члени проводять консультації з юридичними службами. Лише після цього члени блоку можуть розпочати прийняття санкцій.

“Можете бути впевнені, що ми не зупинилися”, — зазначив Боррель. За його словами, ЄС запускатиме місію для підготовки українських військових. Її мають намір розпочати протягом двох тижнів. Міністри країн ЄС планують провести консультації щодо цього сьогодні і завтра.