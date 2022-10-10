Українська розвідка зазначила, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко поки що не ухвалив рішення вступити у війну проти України. Нині розвідники не можуть стверджувати, що таке рішення прийнято остаточно.

Про це повідомив “Укрінформ“.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, на сьогодні не можна сказати, що Білорусь вступила у війну на боці РФ.

“Сьогодні ми не можемо говорити про те, що остаточне рішення Лукашенком прийнято. І станом на сьогоднішній день, за узагальненою інформацією від різних джерел, практичних дій з можливої підготовки та проведення в країні, зокрема, додаткових мобілізаційних заходів не спостерігається”, — сказав він.

Нині можна казати, що президент країни-агресора Володимир Путін намагається змусити Лукашенка брати повноцінну участь у війні. На сьогодні режим Лукашенка надає РФ повітряний простір, а також постачав боєприпаси і озброєння.

Активність сухопутного компонента з боку Білорусі на кордоні з Україною – у повсякденних межах, без різких змін.

“Але стосовно повноцінної участі у наземній операції сьогодні ми не можемо цього стверджувати. Якщо таке рішення буде прийнято і підготовка буде проводитись, Україна буде про це знати і відповідним чином реагувати як на один з можливих сценаріїв”, – додав він.

Українські розвідники раніше повідомляли, що на території Білорусі планують розмістити додатково 20 тисяч російських військових. Тому сьогоднішні заяви про спільне розгортання військ є, як вважає представник розвідки, є не тільки елементом війни проти України, а й додатковим тиском на білоруське суспільство і Лукашенка.

За його словами, українці не мають підстав для паніки, бо вона “має бути у ворога”.