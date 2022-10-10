Про це повідомив “Укрінформ“.
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, на сьогодні не можна сказати, що Білорусь вступила у війну на боці РФ.
“Сьогодні ми не можемо говорити про те, що остаточне рішення Лукашенком прийнято. І станом на сьогоднішній день, за узагальненою інформацією від різних джерел, практичних дій з можливої підготовки та проведення в країні, зокрема, додаткових мобілізаційних заходів не спостерігається”, — сказав він.
Нині можна казати, що президент країни-агресора Володимир Путін намагається змусити Лукашенка брати повноцінну участь у війні. На сьогодні режим Лукашенка надає РФ повітряний простір, а також постачав боєприпаси і озброєння.
Активність сухопутного компонента з боку Білорусі на кордоні з Україною – у повсякденних межах, без різких змін.
“Але стосовно повноцінної участі у наземній операції сьогодні ми не можемо цього стверджувати. Якщо таке рішення буде прийнято і підготовка буде проводитись, Україна буде про це знати і відповідним чином реагувати як на один з можливих сценаріїв”, – додав він.
Українські розвідники раніше повідомляли, що на території Білорусі планують розмістити додатково 20 тисяч російських військових. Тому сьогоднішні заяви про спільне розгортання військ є, як вважає представник розвідки, є не тільки елементом війни проти України, а й додатковим тиском на білоруське суспільство і Лукашенка.
За його словами, українці не мають підстав для паніки, бо вона “має бути у ворога”.
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