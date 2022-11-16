Про це йдеться у Twitter-акаунті канцелярії президента Польщі.
Під час свого виступу Анджей Дуда наголосив, що “немає жодних ознак, що це була зумисна атака на Польщу”.
“Ймовірно, це була ракета С-300 російського виробництва. Поки що у нас немає доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною”, – сказав польський лідер.
Більше того, за словами Дуди, є чимало ознак, що ракета, яка влучила на територію Польщі – це ракета української протиповітряної оборони.
“Ми перебуваємо в прямому контакті з нашими союзниками по НАТО. Наголошую – ми не маємо жодних непрямих доказів, які б дозволили зробити висновок, що це був напад на Польщу “, – наголосив президент Польщі.
Він додав, що Польща має справу з надзвичайними подіями, пов’язаними з масованим нападом Росії на Україну.
“Ми мали справу із зіткненням, спричиненим російською стороною. І вона сама винна в тому, що сталося. Ми знаємо, що за 6 км від українського кордону стався вибух, двоє людей загинули. Ми провели зустрічі з прем’єр-міністром щодо безпеки Польщі та вжили конкретних заходів. Немає жодних ознак того, що це був навмисний напад на Польщу. На жаль, величезна частина ракет була випущена в бік заходу України”, – сказав Дуда.
Варто зауважити, що, за даними ЗМІ, президент США Джо Байден також вважає, що ракета, яка впала у Польщі – це ракета української системи ППО.
ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що ракета, яка 15 листопада влучила у польському селі Пшеводув, що поблизу з українським кордоном – це ракета російського виробництва.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ракета, яка впала на території Польщі, не була випущена Росією.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував падіння російської ракети на території Польщі, унаслідок чого загинуло двоє осіб. За його словами, цього інциденту ніколи б не сталось, якби Росія не розпочала повномасштабного вторгнення в Україну.
- Міністри оборони країн НАТО висловили свою позицію щодо влучання російських ракет на польську територію.