Президент Республіки Польща Анджей Дуда - коментуючи влучання ракети у польське село Пшеводув під час масованої ракетної атаки РФ на Україну - заявив: "не можна вважати, що ця ракета була випущена Росією". Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.

Про це йдеться у Twitter-акаунті канцелярії президента Польщі.

Під час свого виступу Анджей Дуда наголосив, що “немає жодних ознак, що це була зумисна атака на Польщу”.

“Ймовірно, це була ракета С-300 російського виробництва. Поки що у нас немає доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною”, – сказав польський лідер.

Більше того, за словами Дуди, є чимало ознак, що ракета, яка влучила на територію Польщі – це ракета української протиповітряної оборони.

“Ми перебуваємо в прямому контакті з нашими союзниками по НАТО. Наголошую – ми не маємо жодних непрямих доказів, які б дозволили зробити висновок, що це був напад на Польщу “, – наголосив президент Польщі.

Він додав, що Польща має справу з надзвичайними подіями, пов’язаними з масованим нападом Росії на Україну.

“Ми мали справу із зіткненням, спричиненим російською стороною. І вона сама винна в тому, що сталося. Ми знаємо, що за 6 км від українського кордону стався вибух, двоє людей загинули. Ми провели зустрічі з прем’єр-міністром щодо безпеки Польщі та вжили конкретних заходів. Немає жодних ознак того, що це був навмисний напад на Польщу. На жаль, величезна частина ракет була випущена в бік заходу України”, – сказав Дуда.

Варто зауважити, що, за даними ЗМІ, президент США Джо Байден також вважає, що ракета, яка впала у Польщі – це ракета української системи ППО.

ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що ракета, яка 15 листопада влучила у польському селі Пшеводув, що поблизу з українським кордоном – це ракета російського виробництва.