Про це повідомляє CNN.

У четвер західні лідери зібралися у Брюсселі для проведення безпекового саміту, а тим часом Північна Корея випробовує новий тип міжконтинентальної балістичної ракети. Це перші випробування ракети великої дальності за останні 4 роки, повідомляють у CNN.

Аналітики припускають, що збільшення кількості випробувань ракет у КНДР може свідчити про те, що очільник Північної Кореї Ким Чен Ин намагається показати сучасному “турбулентному світу” те, що Пхеньян досі залишається вагомим гравцем на світовій арені.

Державні медіа КНДР заявили, що Кім Чен Ин прямо керував процедурою запуску ракети Хвасонґ-17, яка є найновішою в арсеналі . У новині також йдеться про те, що відбувся успішний запуск “потужного засобу ядерного стримування”, а збройні сили КНДР повністю готові до потенційного конфлікту з США.

За наявною інформацією, ракета досягла висоти у 6,2 кілометри, а дальність польоту склала 1090 кілометрів. Політ тривав трохи більше години, а сам боєприпас впав у води Тихого океану між Корейським півостровом та Японією.

У Японії підтвердили, що ракета впала в воду за 150 кілометрів від півострова Осіма, що на півночі країни. Падіння ракети відбулося в водах, які відносяться до японської виключної економічної зони.

Цей політ був найтривалішим на найбільш дальнім з тих, які здійснювали ракети з КНДР.