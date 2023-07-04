Минулого місяця Росія звинуватила Україну в обстрілі британськими ракетами Storm Shadow по мосту, який з’єднує окупований з 2014 року Крим з материковою Україною, а саме тимчасово окупованою частиною Херсонщини.

Джерело: The Washington Post

Однак попри зростання небезпеки — і припущення, що, коли Україна посилить свій контрнаступ, ЗСУ можуть спробувати повернути півострів — окупаційна влада наполягає, що немає причин для занепокоєння.

Російські соцмережі рясніють рекламою дешевих путівок і оренди житла: “Для тих, хто мріє про море!”, “Кримські канікули” запрошують Вас провести літню відпустку на пляжах Азовського моря!”. “Великі пляжі, чисте море та розвинена готельна інфраструктура не залишать Вас байдужими!”

“Найбіліші пляжі Криму!” проголошує інший, для пляжного бару в кубинському стилі. “Відпочивайте та насолоджуйтеся літом стильно”.

З кілометрами берегової лінії, скелястими вапняковими плато та рядами тополь Крим давно є улюбленим місцем відпочинку для російської еліти та простих громадян. З царських часів його приморські санаторії та курорти, популяризовані у творах Антона Чехова та інших, забезпечували відпочинок від суєти великих міст.

Проте через 16 місяців після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України, бойові дії загрожують знищити туризм, від якого залежить Крим.

Минулого літа півострів сколихнули бомбардування авіабази та вибух, який зруйнував частину єдиного мосту, що з’єднує Крим із материковою Росією. Обвал Каховської дамби в червні може зашкодити забезпеченню Криму прісною водою.

Проте призначений Росією окупаційний “глава” Криму демонструє спокій. Сухопутного вторгнення на горизонті немає, сказав Сергій Аксьонов місцевій телестанції, і влада отримала нове обладнання для виявлення ворожих безпілотників на великій відстані. За його словами, проблем з перетином Керченським мостом зараз немає, літній сезон відпусток буде проходити за планом.

Михайло Развожаєв, “губернатор” Севастополя, найбільшого міста в Криму, заявив, що обвал дамби “жодним чином не вплине на водопостачання міста”.

Один кримський екскурсовод сказав The Washington Post, що туристи продовжують відвідувати півострів і “завжди” будуть тут.

“Ми тут нічого не боїмося. Тут найбезпечніше місце в країні з точки зору оборони та зброї”, – сказав він.

Він говорив за умови, що він буде ідентифікований лише за ім’ям користувача в соцмережі (Морячок), побоюючись наслідків за спілкування з іноземними ЗМІ.

“Це не пропаганда. Ви б не ставили таких питань, якби ви провели хоч один день у Луганську, Донецьку та Криму та поговорили з місцевими мешканцями”, — продовжив він.

Проте дані показують, що офіційний оптимізм не працює. Лише 1% російських бронювань готелів цього року було зроблено в Криму, згідно з даними порталу онлайн-бронювання Ostrovok.Ru, порівняно з 3% 2022 року та 19% 2021 року.

За офіційними даними, 60% кримських туристичних компаній минулого року втратили гроші, а сумарні збитки склали 10 мільйонів доларів, оскільки дохід від туризму впав приблизно на третину.

“У Криму справді менше людей, ніж зазвичай. Багатьох людей налякали військові новини і різні фейки. Вони змінили плани і вирішили не їхати в Крим цього сезону”, — сказав Микита Кримський, екскурсовод у Ялті.

Та попри атаки, за його словами, літо “в розпалі”, а пляжі переповнені людьми.

“Наші гості читають і дивляться новини, тому наш відділ бронювання отримує багато телефонних дзвінків із багатьма запитаннями — чи безпечна тут ситуація тощо”, — сказала Анна, менеджер з маркетингу, яка працює з готелями та туристичними агентствами в Криму. Вона говорила за умови, що вона буде ідентифікована лише за своїм ім’ям, побоюючись наслідків для спілкування з іноземними ЗМІ.

За її словами, багато відвідувачів, стурбовані недавніми атаками, зараз скасовують свої літні бронювання в останню хвилину

Через відсутність авіарейсів на півострів Росія збільшила кількість поїздів до Криму та додала додаткові пункти огляду вагонів на мосту, щоб скоротити час очікування водіїв. Комусь ще потрібно два-три дні, щоб доїхати до півострова з Росії.

Деякі готелі типу “все включено” знизили ціни на 60%. Інші просто вирішили не відкриватися цього літа.

Окупаційний “уряд” підтримує зусилля з просування іміджу нормальної ситуації, зокрема було відкрито літній табір у Євпаторії для дітей із Бєлгорода.

Виконавчий директор Асоціації туроператорів Росії Мая Ломідзе заявила, що цього року Крим може увійти до п’ятірки найкращих місць відпочинку росіян.

“Динаміка, звичайно, не буде такою, як у 2021 році, коли Крим побив свій туристичний рекорд. Туристичний потік у 2023 році буде приблизно на 30% меншим, ніж минулого року”, — сказала вона в нещодавньому інтерв’ю російським ЗМІ.

“Але люди можуть потрапити до Криму”, – продовжила вона. “До того, Крим – єдиний регіон з усіх регіонів Росії, який порівняно з минулим роком не підняв ціни, а знизив їх”.

Анна сказала, що спільнота лояльних відвідувачів повертатиметься щороку попри все.

Олена, 55-річна вчителька з Москви, сказала, що її родина планує приїхати цього літа до Криму, як і щороку. Говорячи за умови, що її ідентифікують лише на ім’я, вона сказала, що любить природу та зручність півострова. Вона часто їздить туди на одному з “дуже комфортних і доступних потягів”.

“Щодо можливих проблем з їжею, водою та світлом — я абсолютно не переживаю. Були різні часи і ще гірші”, – сказала вона. “Я їздила у Крим і в радянські часи, і до 2014 року, і після”.

“Звичайно, цього року загальна ситуація тривожна, але є віра в розсудливість, людяність і в Бога”, – додала вона.

Альона, 52-річна, офіс-менеджерка у компанії з нерухомості, планує приїхати до Криму з родиною на два тижні цього літа. Відпочинок у Криму, за її словами, відновлює її на весь рік.

“Мене не хвилюють питання безпеки. Я впевнена, що Крим дуже добре захищений, там нічого не може статися. Так, я розумію, що йде “спеціальна військова операція” і безпілотники атакують різні міста, навіть Москву, і можуть бути нестачі води або електрики. Але я чомусь не думаю, що в Криму може статися щось страшне. Все буде гаразд!”, – сказала вона.

Так, я розумію, що йде “спеціальна військова операція” і безпілотники атакують різні міста, навіть Москву, і можуть бути нестачі води або електрики. Але я чомусь не думаю, що в Криму може статися щось страшне. Все буде гаразд!