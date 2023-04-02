Поки Захід вагається щодо F-16, Україна втрачає пілотів, котрі могли б освоїти винищувачі – ПС ЗСУ

Росія розставляє складні "пастки", щоб влаштувати засідку на українські винищувачі. З кожним днем стає важче втримати росіян застарілими радянськими літаками.

Про це у Повітряних силах ЗСУ розповіли The Telegraph.

Майор Вадим Ворошилов розповів, як з кожним днем ​​стає все важче втримати росіян за допомогою застарілих радянських літаків, закликаючи Захід надіслати винищувачі F-16.

Український пілот попередив, що “росіяни весь час змінюють тактику, тому війна не стабільна”.

Роблять пастки. Вони надішлють один російський літак, змусивши українського пілота подумати, що літак лише один. Потім з обох боків від нього з’являться ще двоє-троє, фактично накидаючись на український літак”.

Оскільки українські пілоти продовжують літати на МіГ-29 радянських часів, він акцентував, що вони не можуть зробити більше, ніж “тримати поле бою”. Знищити росіян, які літають на сучасних винищувачах Су-35 і бомбардувальниках Су-34, виявилося складно.

Зараз ми можемо тільки стримувати супротивника, але з F-16 ми можемо контролювати аеродром, а також море та землю для захисту піхоти”, – пояснив він. “Нам потрібно більше сучасних літаків, щоб бути кращими за ворога”.

Україна раніше зверталася з проханням отримати F-16 американського виробництва, яких у світі експлуатується понад 3 тисячі. Перевірений у бойових діях багатоцільовий літак протягом багатьох років модернізувався та покращувався, зокрема з використанням технологій п’ятого покоління, таких як вдосконалений радар.

У лютому прем’єр-міністр Великої Британії доручив Міністерству оборони дослідити, які з британських літаків можна передати Україні, хоча Сунак попередив, що підготовка пілота може зайняти три роки.

З такими висновками незгодні майор Ворошилов і його колега, начальник авіаційного управління Командування ВПС України полковник Володимир Логачов.

Для навчання на такому реактивному літаку потрібно менш ніж шість місяців, — наголосив Логачов. Поки ми будемо чекати, ми втратимо більше пілотів. У нас був список найдосконаліших пілотів, яких можна було б навчити на F-16, і, на жаль, деякі з них уже загинули в бою”.

В минулі тижні східноєвропейські держави-члени НАТО вперше розпочали передачу старих радянських винищувачів, водночас Захід пообіцяв, що нові моделі будуть надані для заміни.

Словенія та Польща надіслали МіГи зі свого старого запасу, але деякі з них використовуються лише як запасні частини. Попри відсутність обіцянок щодо досконаліших західних винищувачів, українські льотчики залишаються оптимістами.

Повідомлення пілотів суворе: “Отримання F-16 допомогло б нам вижити і зберегти більше людей”.

Якщо ми хочемо завдати удару по російських літаках, ми повинні підійти набагато ближче до лінії фронту і летіти на малій відстані, що дуже небезпечно, — хаявив Ворошилов. У росіян 40 авіабаз і понад 700 літаків і гелікоптерів разом, і вони сучасніші за наші літаки. Ми працюємо над питанням отримання західних літаків, тому що того, що ми зараз маємо, недостатньо, щоб бути ефективними на полі бою”.

На запитання, чи означатиме кінець цієї війни отримання західних винищувачів, пілоти зауважили, що “ніхто не може цього сказати”, водночас запевнили: “це допоможе”.

Зауважимо, начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов наголосив, що Україні необхідні “сучасні багатоцільові літаки, здатні виконувати ширший спектр завдань, аніж стара радянська техніка, яка є на озброєнні авіації Повітряних Сил”.

Стало відомо, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.