Про це він повідомив в інтерв’ю британському каналу BBC.

Колишній учасник культового гурту The Beatles 79-річний Пол Маккартні протягом останніх майже 50 років вважався ініціатором розпаду знаменитої “ліверпульської четвірки”. Адже саме він першим створив сольний альбом (“McCartney” у 1970 році) і саме він першим оголосив про “перерву”. Однак, сам Пол Маккартні вважає інакше: він переконує, що гурт розвалив саме Джон Леннон.

“Я не спровокував розкол. Це був наш Джонні. Я не та людина, яка стала причиною розколу. О ні, ні, ні. Одного разу Джон увійшов у кімнату і сказав, що я виходжу з “Бітлз “. І він сказав: “Це дуже захопливо, це схоже на розлучення”, – сказав Маккартні про ексучасника гурту Леннона.

Музикант також припустив, що The Beatles могли б існувати без Джона Леннона і назвав той період найважчим у житті:

“Справа насправді полягала в тому, що Джон починав нове життя з Йоко, і він хотів … тиждень пролежати в Амстердамі в ліжку заради миру. Ви не могли з цим сперечатися. Це був найважчий період мого життя. Це був мій гурт, це була моя робота, це було моє життя. Я хотів, щоб це продовжилося. Я думав, що ми робимо досить хороші речі – Abbey Road, Let It Be, непогано – і я думав, що ми можемо продовжити “, – стверджує музикант.

Сер Пол сказав, що скандал з розпадом The Beatles розгорівся через нового менеджера гурту Аллена Кляйна, з яким він відмовився співпрацювати. Музикант стверджує, що декілька місяців їм довелося вдавати єдність, хоч усі знали, що гурту настав кінець.

У підсумку Маккартні подав до суду на решту колективу у вищий суд, домагаючись розірвання їхніх договірних відносин, щоб утримати їхню музику від рук Кляйна. Музикант переконує, що через кілька років решта “бітлів” подякували йому за цей крок.

“Але не я став причиною розколу”, ще раз наголосив сер Пол Маккартні.

Довідка: The Beatles – британський рок-гурт, створений у 1960 році в Ліверпулі.

Один з найуспішніших з комерційної точки зору музичних гуртів в історії попмузики. Кількість проданих платівок гурту перевищує один мільярд примірників, що є рекордом світової музичної індустрії. З 14 альбомів гурту 6 визнані платиновими. 15 альбомів гурту The Beatles очолювали хіт-паради Великої Британії — це більше, ніж у будь-якого іншого виконавця.

Востаннє гурт виступив 29 серпня 1966 року – надалі була лише студійна робота. Останнім альбомом був “Let it be”. The Beatles розпалися в 1970 році. Кожен з учасників музичного проєкту розпочав сольну кар’єру.

У 1980 році убивство Джона Леннона остаточно зруйнувало будь-які надії на возз’єднання легендарної “Ліверпульської четвірки”, проте вони не втрачають своєї популярності й досі.