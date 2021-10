Про це він повідомив в інтерв’ю британському каналу BBC.

Колишній учасник культового гурту The Beatles 79-річний Пол Маккартні протягом останніх майже 50 років вважався ініціатором розпаду знаменитої “ліверпульської четвірки”. Адже саме він першим створив сольний альбом (“McCartney” у 1970 році) і саме він першим оголосив про “перерву”. Однак, сам Пол Маккартні вважає інакше: він переконує, що гурт розвалив саме Джон Леннон.

Музикант також припустив, що The Beatles могли б існувати без Джона Леннона і назвав той період найважчим у житті:

“Справа насправді полягала в тому, що Джон починав нове життя з Йоко, і він хотів … тиждень пролежати в Амстердамі в ліжку заради миру. Ви не могли з цим сперечатися. Це був найважчий період мого життя.

Це був мій гурт, це була моя робота, це було моє життя. Я хотів, щоб це продовжилося. Я думав, що ми робимо досить хороші речі – Abbey Road, Let It Be, непогано – і я думав, що ми можемо продовжити “, – стверджує музикант.