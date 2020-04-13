Польові шпиталі на стадіонах і парковках: фото з висоти пташиного польоту

На фото, зроблені з супутників, зображені порожні поля, спортивні стадіони та автостоянки, які в різних країнах були трансформовані в лікарні і полігони для медичних цілей.

Добірку знімків представило американське видання Business Insider. #Букви публікують повний матеріал.

Системи охорони здоров’я в багатьох країнах зіткнулися зі складнощами в умовах епідемії коронавіруса. Урядам довелося нарощувати зусилля, щоб забезпечити необхідні об’єми тестування і необхідну кількість місць в лікарнях.

Станом на 10 квітня коронавірусом заразилися понад 1,6 мільйона осіб, з них смертельних випадків — не менше 102 000 осіб, в той час, як багато країн ще навіть не досягли піку захворюваності.

Щоб розширити можливості охорони здоров’я, багато країн створюють нові лікарні та випробувальні полігони в місцях, раніше не призначених для цих цілей. Спортивні стадіони, автостоянки та парки відпочинку були перетворені в ізолятори та установи для лікування пацієнтів, інфікованих коронавірусом. Супутникові знімки від Maxar Technologies показують, в яких несподіваних місцях були зведені лікувальні установи.

Пусте поле за межами російського села Голохвастова, розташованого на околиці Москви, до початку будівництва польового госпіталю. Тут зображено, як робітники вже викопали й вирівняли землю для того, щоб звільнити місце під нову лікарню на 500 місць для лікування пацієнтів з коронавірусом. У Нью-Йорку християнська організація гуманітарної допомоги під назвою “Гаманець самаритянина” звела імпровізовану польову лікарню в Центральному парку. На ближчому зображенні показані 14 лікарняних наметів, в яких розміщено 68 ліжок для інтенсивної терапії. У тимчасової лікарні є доступ до апаратів штучної вентиляції легенів і з 1 квітня тут лікують пацієнтів з COVID-19 з лікарні Маунт-Синай. У Майамі Національна гвардія армії Флориди перетворила автостоянку стадіону Хард-Рок, де розташовується футбольна команда міста, в центр тестування COVID-19. Центр тестування відкрився 23 березня і використовується для тестування співробітників служб невідкладної медичної допомоги та медичних працівників (включаючи співробітників поліції, пожежників, працівників лікарень та інших основних працівників), а також осіб старше 65 років з симптомами. Також в Майамі на цьому супутниковому знімку зображений польовий госпіталь, побудований на Ярмарку молоді в Майамі-Дейд. Лікарня побудована на ярмарковій площі в Вестчестер, штат Флорида, і оснащена 250 медичними ліжками. У Ландовере, штат Меріленд, Національна гвардія штату Меріленд і Департамент охорони здоров’я округу Принс-Джордж перетворили парковку FedEx Field в центр тестування COVID-19. Зображення великим планом показує ізольовану область стоянки, де пацієнти можуть обстежитися в різних наметах на наявність коронавіруса. Стоянка Tiaa Bank Field в Джексонвіллі, штат Флорида також була перероблена в дослідницький центр COVID-19. Це – ближче зображення показує лінії наметів. Починаючи з 23 березня, парковка доступна для тестування людей з симптомами різного віку. На цьому супутниковому знімку зображена лікарня, побудована в центрі футбольного поля в Шорлайн, штат Вашингтон. На ближчому зображенні показані дві саморобні намети, розташовані прямо на вершині поля. Тимчасова лікарня обладнана на 200 ліжко-місць і призначена для лікування пацієнтів, які піддавалися впливу COVID-19 з менш вираженими симптомами, з метою полегшення стану інших лікарень в цьому районі. ВМС США організували два плавучих госпіталі, кожен з них був розрахований на 1000 місць, в Нью-Йорк і Лос-Анджелес. На цьому супутниковому знімку показаний госпітальний корабель USNS Mercy, який був розгорнутий в Лос-Анджелесі 27 березня. Тут зображено його “родинний” корабель USNS Comfort, який пришвартувався в Нью-Йорку 30 березня. У Бостоні лікарі створили наметовий госпіталь в стилі “мілітарі” на порожній парковці, щоб забезпечити безхатькам місця для карантину і отримання медичної допомоги. На цьому фото зображені два саморобних намети на стоянці. Один намет побудований спеціально для карантину пацієнтів, у яких немає симптомів, але в кого були симптоми, а інша призначена для тих, у кого підтвердився позитивний результат, і хто потребує догляду. На цьому супутниковому знімку показана автостоянка Університету Нового Орлеана Lakefront Arena, яку Департамент охорони здоров’я та соціального забезпечення США і місто Новий Орлеан перетворили в випробувальний полігон COVID-19. Ближче зображення показує лінію автомобілів, що повз випробувальні намети. Місце відкрито для всіх, хто старше 18 років з симптомами коронавіруса. У Буенос-Айресі на військовому об’єкті в Кампо-де-Майо був створений мобільний польовий шпиталь, який використовує намети за межами своєї бази для боротьби зі зростанням числа нових випадків захворювання на коронавірус. У Боготі, Колумбія, центральний військовий госпіталь країни перебудував парковку, звівши там 8 наметів. Вони можуть використовуватися для лікування пацієнтів без проблем з диханням, і звільняє простір в основному установі. Це зображення показує величезний польовий госпіталь, побудований в центрі стадіону Пакаембу в Сан-Паулу, Бразилія. Стадіон зазвичай використовується для футбольних матчів і концертів, але зараз він є шпиталем на 200 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. У Південній Африці лікарня Tygerberg в Кейптауні побудувала систему польових шпиталей за межами своєї основної установи, щоб надати більше можливостей для лікування пацієнтів з COVID-19. Крупний план імпровізованої лікарні показує будівлю, де пацієнти можуть бути ізольовані, обстежені медичними працівниками і перевірені на наявність вірусу. На знімку з супутника в Нігерії показана тимчасова лікарня, побудована в центрі спортивного стадіону Онікан. Стадіон знаходиться в Лагосі, епіцентрі спалаху вірусу в Нігерії, і використовується для лікування та ізоляції пацієнтів з коронавірусом.