Про це йдеться в статті газети The Wall Street Journal “How Exactly Do You Catch Covid-19? There Is a Growing Consensus”.

За півроку з моменту початку кризи COVID-19 фахівці дійшли до консенсусу в ряді питань про те, як саме люди заражаються коронавірусом. Наприклад, вони стверджують, що швидкоплинні зустрічі з зараженими людьми не сприяють передачі вірусу, малоймовірно і зараження після контакту із забрудненою вірусом поверхнею.

Основним способом передачі наразі вважаються близькі контакти протягом тривалого часу. А максимальні ризики поширення вірусу існують в погано провітрюваних приміщеннях і в місцях, де люди багато розмовляють або співають.

Отже, як відбувається передача вірусу?

Заражена людина під час кашлю/розмови/дихання видихає краплі різних розмірів, в яких міститься вірус. Інша людина вдихає повітря, в якому летають заражені краплі. Вірус проникає в її дихальні шляхи та починає розмножуватися.

Раніше медики говорили про те, що передача вірусу відбувається тільки тоді, коли людина виділяє великі краплі (наприклад, під час кашлю або чхаючи), і ці краплі потрапляють в очі, ніс або рот іншої людини або осідають на поверхні, з якою пізніше контактує інша людина.

Тепер же дослідники говорять про те, що коронавірус може передаватися і через аерозолі — найдрібніші частинки, які видихає людина. Вони залишаються літати у повітрі довше, ніж великі.

Водночас інші експерти зазначають, що передача за допомогою аерозолю можлива, але цей факт не пояснює більшу частину випадків зараження.

“Якби це передавалося головним чином як кір або туберкульоз, де інфекційний вірус затримувався в повітряному просторі протягом тривалого часу, або поширювався через великі повітряні простори або через системи обробки повітря, я думаю, ви б бачили набагато більше інфікованих людей”, — вважає головний медичний співробітник Центру з контролю і профілактики захворювань США Джон Брукс.

Ще одним фактором передачі є тривала дія вірусу. Брукс зазначив, що зараження може відбутися при незахищеному (без маски, респіратора та ін.) близькому контакті (на відстані менше 1,8 м) здорової людини з хворою протягом 15 хвилин. Відповідно, чим ближчим є контакт, тим швидше відбувається зараження.

Скільки потрібно вірусу, щоб людина заразилася, наразі невідомо. Але недавнє дослідження, опубліковане в журналі Nature, показало, що культивувати живий коронавірус не вдається, якщо в мілілітрі мокроти міститься менше мільйона копій вірусної РНК.

Чи однаково заразні люди з COVID-19?

Згідно з дослідженням, опублікованим нещодавно в журналі Wellcome Open Research, близько 10% людей з COVID-19 заразили близько 80% хворих.

Джеймі Ллойд Сміт, професор Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, що вивчає екологію інфекційних захворювань, зазначила, що для цього може бути декілька причин:

у деяких людей з вірусом може бути більш високе вірусне навантаження;

деякі люди виробляють більше крапель, коли дихають або говорять;

хворі могли опинитися в замкнутому просторі з великою кількістю людей, перебуваючи в тій стадії хвороби, коли вони були найбільш заразними.

При цьому ризик зараження від того, хто заразився від “сверхрозповсюджувача”, за словами заступника директора з питань COVID-19 в Фонді Білла і Мелінди Гейтс Скотта Доуелла, “досить низький”.

“На кожну подію з сверхрозповсюджувачами припадає багато випадків, коли ніхто не заражається”, — зазначив він.

Де ризики заразитися вище?

Вчені сходяться на думці про те, що зараження відбувається часто в місцях, де люди важко дихають, співають і голосно розмовляють протягом тривалого часу. До таких місць відносяться спортивні зали, місця проведення музичних або театральних вистав, конференції, вечірки, бари та інші.

Також зараження відбувається в приміщеннях, які погано вентилюються.

Чи безпечно перебувати вдома з хворим членом сім’ї?

Стандартна процедура для тих, чий результат тесту на COVID-19 виявився позитивним, це карантин вдома. У деяких містах влада надає безкоштовне тимчасове житло та соціальні послуги для хворих, щоб вони не заразили своїх рідних.

Згідно з декількома дослідженнями, рівень поширення COVID-19 в домашніх господарствах коливається від 4,6% до 19,3%. Подружжя заражаються один від одного на 27,8% частіше, ніж інші члени сім’ї.

Для уникнення поширення хвороби, зараженій людині слід дотримуватися дистанції з іншими членами сім’ї, часто мити руки і прикривати рот, коли чхає або кашляє.

Чи безпечно на вулиці?

Експерти кажуть, що перебувати на вулиці зазвичай безпечніше, бо вірусні частинки розчиняються в повітрі швидше.

Однак Лінсі Марр, професор інженерних технологій з Вірджинії, зазначила, що у випадках, коли люди знаходяться в тривалому близькому контакті на відкритому повітрі, ризик зараження зберігається.