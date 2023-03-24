Про це свідчать результати опитування Центру досліджень громадської думки (CBOS), передає видання Onet Wiadomości.
Зазначається, що в лютому 2022 року CBOS провів опитування серед поляків. Мета – дослідження їхнього ставлення до двадцяти націй та етнічних груп.
Найбільшу симпатію поляки висловили до американців. Так, про прихильність до них заявили 68% опитаних у Польщі. Про неприязнь говорили лише 6%.
Також найбільш позитивно у Польщі ставляться до італійців. 61% – ставляться прихильно, 8% – ні.
Крім того, виділяли й такі нації:
- англійці (60% до 11%),
- словаки (54% до 11%)
- чехи (54% до 13%).
На шостому місці у рейтингу перебувають українці. За даними опитування, 51% поляків прихильно ставляться до українців. Про антипатію сказали 17%.
Як зауважили у CBOS, рівень симпатії до українців серед поляків зараз найвищий протягом трьох останніх десятиліть. Протягом року рівень симпатії до українців виріс на 10 пунктів.
На останньому місці опинилися росіяни. До них у Польщі негативно ставляться 82%. Позитивно – лише 6% поляків. За 2022 рік показник відрази до росіян виріс на 38%.
- Згідно з нещодавнім опитуванням, майже 80% українців позитивно ставляться до того, що українські посадовці перестали вдягатись у ділові костюми після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.
- 67% українців переконані, що країна-агресор вже вичерпує свої ресурси у повномасштабній війні, а Україна разом з партнерами зможе перемогти “не у віддаленому майбутньому”.
- За рік повномасштабної російсько-української війни люди у Сполучених Штатах почали все менше підтримувати надання озброєння та фінансування Україні. Платники податків не задоволені виходом їхніх грошей за кордон, а посадовці не відчувають необхідності в підтримці, не маючи загрози власній безпеці.
- На початку 2023 року близько 82% жителів Німеччини назвали Росію країною, що становить найбільшу загрозу миру на планеті. Другою “небезпечною” країною вважають Китай.