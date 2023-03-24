Від початку повномасштабного російського вторгнення симпатія поляків до українців досягла рекордних показників за останні 30 років. Водночас найбільш негативно у Польщі ставляться до росіян.

Про це свідчать результати опитування Центру досліджень громадської думки (CBOS), передає видання Onet Wiadomości.

Зазначається, що в лютому 2022 року CBOS провів опитування серед поляків. Мета – дослідження їхнього ставлення до двадцяти націй та етнічних груп.

Найбільшу симпатію поляки висловили до американців. Так, про прихильність до них заявили 68% опитаних у Польщі. Про неприязнь говорили лише 6%.

Також найбільш позитивно у Польщі ставляться до італійців. 61% – ставляться прихильно, 8% – ні.

Крім того, виділяли й такі нації:

англійці (60% до 11%),

словаки (54% до 11%)

чехи (54% до 13%).

На шостому місці у рейтингу перебувають українці. За даними опитування, 51% поляків прихильно ставляться до українців. Про антипатію сказали 17%.

Як зауважили у CBOS, рівень симпатії до українців серед поляків зараз найвищий протягом трьох останніх десятиліть. Протягом року рівень симпатії до українців виріс на 10 пунктів.

На останньому місці опинилися росіяни. До них у Польщі негативно ставляться 82%. Позитивно – лише 6% поляків. За 2022 рік показник відрази до росіян виріс на 38%.