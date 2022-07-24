24 липня у Польщі зібрали усю необхідну суму на придбання Bayraktar для України. Понад 200 тисяч осіб перевели 22,5 млн злотих (близько $5 млн) у межах акції "Купімо Україні Bayraktar".

Про це йдеться на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl.

Журналіст Славомир Сєраковський, котрий став ініціатором акції зі збору коштів на Bayraktar для України наголосив, що попри досягнення мети, збір коштів триватиме ще декілька днів, оскільки є велика кількість бажаючих долучитися до неї.

Так, в неділю настільки багато осіб хотіли долучитися до акції, що сервери платформи тричі зависали.

Він також зазначив, що надлишок коштів переведуть на рахунок ЗСУ в Нацбанку України.

Раніше Норвегія підтримала ініціативу європейських країн, котрі вже зібрали кошти, щоб придбати військову техніку для Збройних Сил України. Бенгт Ерік Уолдоу запустив національну кампанію з метою збору коштів на Bayraktar TB2. Ціль — зібрати $5,5 млн на БПЛА.

Вже 19 липня у Канаді вирішили розпочати збір коштів для придбання турецького Bayraktar для української армії.

Довідка. Bаyraktar TB2 (Taktik Blok 2) — турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії Baykar Makina. Імовірно, перший безпілотний літальний апарат, який успішно вразив надводні цілі в бойових умовах.