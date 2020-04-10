Поліцейські не виганятимуть з церков українців, які прийдуть туди на Великдень, незважаючи на обмежувальні заходи карантину.

Про це в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна” розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Клименко пояснив, що в МВС не можуть закрити храми на Великдень, оскільки не мають на це права.

“І поліція, і МВС врахували, що великодні служби повинні відбутися. Ми розуміємо, що закрити храми ми не можемо і не маємо права. Тому досягли домовленості: однозначно церкви працюють, богослужіння проводять, на богослужінні знаходиться не більше 10 осіб. Священикові, який проводить службу, – тільки йому одному – можна бути без маски, оскільки традиція і ритуал вимагають цього”, – розповів він.

Також він зазначив, що після проведення богослужіння в великі храми дозволено заходити по двоє, а в менші храми – по одному.

Клименко пояснив, що представники Нацполіції будуть біля церков стежити за дотриманням заходів карантину. Стежити за дотриманням заходів карантину всередині церков повинні самі священнослужителі.

“Ми не будемо заходити в храм і тим більше когось звідти виганяти”, – сказав Клименко.

19 квітня, в день Пасхи, чергувати біля церков будуть поліцейські в повному складі.