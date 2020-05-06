Співробітники правоохоронних органів Польщі та Швейцарії за сприяння Європолу та Євроюсту припинили діяльність кіберзлочинного угруповання InfinityBlack, що займалося продажем викрадених облікових даних, створенням і розповсюдженням шкідливого ПО і хакерських інструментів, а також шахрайством.

Про це повідомляє пресслужба Європолу.

29 квітня цього року польські поліцейські провели серію обшуків в різних регіонах країни, в ході яких були арештовані п’ять чоловік. Було конфісковано електронне обладнання, зовнішні накопичувачі, а також апаратні кріптовалютні гаманці, на яких зберігалося близько 100 000 євро в криптовалюті. Також були відключені дві платформи з базами даних, що налічують понад 170 млн входів.

Основним джерелом доходу InfinityBlack була крадіжка облікових даних учасників програм лояльності та продаж їх іншим, менш технічно підкованим злочинним угрупованням, які обмінювали зароблені в програмі лояльності бали на дорогі електронні пристрої.

Хакерська група створила кілька онлайн-платформ для продажу облікових даних користувача, відомих як “комбо”. Хакери ділилися на три команди, кожній з яких відводилася своя роль. Група розробників займалася створенням засобів перевірки якості вкрадених баз даних, а тестувальники перевіряли відповідність даних. Керівники проектів займалися розповсюдженням підписок на різні програми лояльності за криптовалюту.

Хакери написали складний скрипт, за допомогою якого їм вдалося отримати доступ до великої кількості облікових записів користувачів в Швейцарії. Хоча розмір збитку оцінюється в 50 тис. євро, у зловмисників був доступ до облікових записів з потенційними втратами в розмірі понад 610 тис. євро.