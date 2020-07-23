Про це повідомляє газета The New York Times.

Прокурор округу Вашингтон Піт Орпут в середу, 22 липня, оприлюднив заяву, в якій повідомив, що колишньому офіцерові поліції Міннеаполіса Дереку Шовену та його дружині Келлі пред’явлені звинувачення в скоєнні низки податкових злочинів.

За словами Орпута, звинувачення — результат розслідування, що охопило період в шість років. Вивчаючи декларації подружжя правоохоронці з’ясували, що Дерек та Келлі в період з 2016 по 2019 році подавали податкові декларації несвоєчасно, а з 2014 по 2019 подавали їх шахрайським шляхом: вони навмисно занижували своїх доходи, не вказували додаткові джерела заробітку, не сплатили податок при продажу автомобіля. У 2016 році ними взагалі не було подано декларацію.

За даними BBC, ймовірно, що за 2014-2019 роки вони занизили свої доходи на $465 тисяч. Суму заборгованості Шовенів перед штатом Міннесота оцінюють в $38 тисяч.

Нагадаємо, в кінці травня в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий прийом, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Натільні камери поліціянтів зняли останні хвилини життя Флойда. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

На затримання були присутні 4 поліціянтів. Томас Лейн, Дж. Олександр Куенг, Ту Тао і Дерек Шовен. Спочатку звинувачення були пред’явлені тільки офіцерові поліції Дереку Шовену, який безпосередньо душив Джорджа Флойда. Його взяли під варту. Незабаром звинувачення пред’явили і трьом іншим офіцерам поліції. Всі четверо були звільнені після інциденту.