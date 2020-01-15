Поліцейському пред’явили приховування обставин резонансного вбивства в Каховці

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За версією слідства, він допоміг сфабрикувати докази, які вказували на самооборону.

“Поліцейський зробив постріли в бік товариша (підозрюваного в убивстві) зі зброї, що належав потерпілому, який на той час вже знаходився без свідомості через отримання вогнепальних поранень. Через дії підозрюваного правоохоронні органи розглядали помилкову версію вбивства з метою самозахисту”, – повідомили в ДБР.

Дії старшого інспектора з контролю за оборотом зброї (в поліції заявляли, що він уже звільнений) кваліфікували за ч. 1 ст. 396 – приховування злочину. У разі, якщо провину екс-поліцейського доведуть, йому може загрожувати 3 роки позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, 4 січня в місті Каховка пройшли акції протесту під будівлею поліції. Вони були пов’язані з резонансним вбивством місцевого жителі. На думку родичів загиблого, поліція могла приховати деякі деталі злочину, оскільки до вбивства може бути причетний правоохоронець.