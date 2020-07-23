Про це #Буквам розповіли в пресслужбі ГУ Нацполіції в Полтавській області.
“Так, поліції відома особа чоловіка, але його ім’я повідомити не можемо. Єдине, що можемо сказати: він житель Полтави. Йому 32 роки. Він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини”, – зазначили в поліції.
Інтернет-видання “Полтавщина” повідомляє, що автомобіль зловмисника вже знаходиться в Решетилівському районі.
- Сьогодні, 23 липня, в Полтаві зловмисник, який погрожував підірвати гранату, спочатку взяв у заручники співробітника поліції, а потім обміняв його на полковника поліції Віталія Шияна. #Букви розповідають подробиці події.