Полтавським правоохоронцям відома особа зловмисника, який взяв у заручники начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Полтавській області Віталія Шияна.

Про це #Буквам розповіли в пресслужбі ГУ Нацполіції в Полтавській області.

“Так, поліції відома особа чоловіка, але його ім’я повідомити не можемо. Єдине, що можемо сказати: він житель Полтави. Йому 32 роки. Він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини”, – зазначили в поліції.

Інтернет-видання “Полтавщина” повідомляє, що автомобіль зловмисника вже знаходиться в Решетилівському районі.